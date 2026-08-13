Bei gutem Wetter sind die Eisdielen voll. Welche Sorte ist am beliebtesten? Und zu welcher Tageszeit? Eine aktuelle Analyse zeigt die Vorlieben der Hamburger.

Diesen Sommer kommt man auch in Hamburg ganz schön ins Schwitzen – und für viele gehört an heißen Tagen ein Eis dazu. Der „Orderbird Eiscreme-Index“ nimmt das alljährliche Eis-Konsumverhalten in Deutschland unter die Lupe. Die MOPO kennt die aktuellen Fakten zu Hamburg.

In der Hansestadt wird am liebsten Schoko-Eis bestellt, gefolgt von Vanille und Erdbeere. Mango schafft es auf Platz 4 und Stracciatella auf Platz 5. Das zeigt der nun veröffentlichte „Orderbird Eiscreme-Index 2025“.

Analyse zeigt: Die Hamburger essen am liebsten Schokoladeneis

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Mit einem Preis von 1,99 Euro pro Kugel liege Hamburg nur knapp über dem deutschen Durchschnitt von 1,97 Euro. Am günstigsten ist die Kugel in Sachsen-Anhalt mit 1,68 Euro, am teuersten in Berlin mit stolzen 2,27 Euro pro Kugel.

Hamburger gehen am liebsten zum Ausklang der Woche zur Eisdiele: Samstag ist dabei der beliebteste Eistag (17,7 Prozent), dicht gefolgt von Sonntag (17,5 Prozent) und Freitag (15,2 Prozent). Am meisten Eis geht dabei zwischen 15 und 16 Uhr über die Ladentheke.

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Und im Norden starten wir schon früh in die Eissaison: Laut Index wird im April (14,6 Prozent) das meiste Eis verkauft. Darauf folgen Mai (14,2 Prozent), Juni (14,2 Prozent) und Juli (14,1 Prozent). Ab August (12,7 Prozent) flacht der Eisverkauf leicht ab. Januar und Dezember spielen mit je rund einem Prozent kaum eine Rolle.

Für die Ergebnisse hat der Kassensystem-Anbieter „Orderbird“ die anonymisierten Daten von Gastro-Betrieben aus den Jahren 2023 bis Juni 2025 ausgewertet.