Sommer in Hamburg: So wird das Wetter bis zum Wochenende

Heiterer Himmel und warmes Hochdruckwetter: In Hamburg und im Norden bleibt es am Mittwoch trocken, der schwache bis mäßige Nordwestwind sorgt für angenehme Bedingungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 Grad auf Sylt und 26 Grad in Lauenburg. Hier die Vorhersage für die nächsten Tage.

Die Nacht zum Donnerstag bringt nur wenige Wolken, wobei sich im Westen vereinzelt mehr Wolken bilden können. Lokal kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen 7 und 10 Grad, während es auf den Inseln etwas wärmer ist mit Werten von 10 bis 12 Grad.

Hamburg: So wird das Wetter am Donnerstag

Für den Donnerstag wird im Norden anfangs noch teilweise bewölktes Wetter erwartet, während es sonst überwiegend heiter und trocken bleibt. An der Elbe sind später Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad in Flensburg und 27 Grad in Lauenburg.

An der Westküste bleibt es etwas kühler bei etwa 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlichen bis nördlichen Richtungen, an der Nordsee etwas stärker.

Die Nacht zum Freitag zeigt sich in Nordfriesland vereinzelt bewölkt, während es ansonsten meist klar ist. örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 12 Grad zurück, und der Wind weht schwach, gebietsweise mäßig aus nördlichen Richtungen.

Hamburg: So wird das Wetter am Freitag

Der Freitag bringt neben einigen lockeren Wolken viel Sonnenschein und angenehme Höchstwerte zwischen 22 Grad in Nordfriesland und 27 Grad in den südöstlichen Landesteilen. Der Wind weht meist schwach aus Nord bis Nordost.

Hamburg: So wird das Wetter am Samstag

In der Nacht zum Samstag ist der Himmel gering bewölkt, und die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad ab. Es bleibt weitestgehend windstill.

Am Samstag erwartet uns viel Sonnenschein und kein Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad an, lediglich auf Sylt und an der Ostseeküste bleibt es etwas kühler bei etwa 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel überwiegend klar oder leicht bewölkt, und es bleibt weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostseeküste teilweise auch frisch aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen.

Quelle: Deutscher Wetterdienst