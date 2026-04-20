Sommer 2026 in Hamburg: Diese Events sollten Sie nicht verpassen

Frühling in Hamburg ist bekanntlich nur der Auftakt: Kaum werden die Tage länger, füllt sich die Stadt wieder mit Bühnen, Buden, Musik und Menschen. Während auf dem Heiligengeistfeld noch der Frühlingsdom ausläuft, startet andernorts längst die Saison der Straßenfeste, Kulturveranstaltungen und großen Open-Air-Termine. Mal maritim, mal nachbarschaftlich, mal laut, bunt und voller Trubel, mal eher entspannt mit einem Glas Wein in der Hand: Hamburg kann im Sommer fast jede Art von Fest. Wer 2026 raus will, hat jedenfalls reichlich Auswahl. Wir haben die wichtigsten Veranstaltungen des Jahres chronologisch zusammengestellt.

Veranstaltungen im Mai:

Hafengeburtstag Hamburg

Los geht es vom 8. bis 10. Mai 2026 mit einem der ganz großen Klassiker: Beim Hafengeburtstag rund um die Landungsbrücken und den Hamburger Hafen zeigt sich die Stadt von ihrer maritimen Seite. Dann drängen sich Besucher an der Elbe, schauen Schiffsparaden, gehen an Bord historischer und moderner Schiffe oder bleiben einfach mit Fischbrötchen und Bier irgendwo zwischen Bühne und Wasser hängen.

Feuerwerk über der Elbe: Zum Hafengeburtstag verwandelt sich der Hamburger Hafen jedes Jahr in eine große Bühne aus Licht, Musik und maritimer Kulisse. picture alliance/dpa/Hamburg Messe und Congress GmbH | Alexander Wöckener Feuerwerk über der Elbe: Zum Hafengeburtstag verwandelt sich der Hamburger Hafen jedes Jahr in eine große Bühne aus Licht, Musik und maritimer Kulisse.

Das Fest ist groß, laut und touristisch, aber eben auch genau deshalb für viele Hamburger jedes Jahr wieder gesetzt. Spätestens wenn abends die Lichter auf dem Wasser glitzern, merkt man, warum dieses Wochenende zu den festen Größen im Kalender gehört.

Stadtfest St. Georg

Nur zwei Wochen später, am 23. und 24. Mai 2026, wird die Lange Reihe in St. Georg wieder zur Festmeile. Das Stadtfest passt ziemlich gut zu dem Viertel selbst: lebendig, dicht, bunt und angenehm unaufgeregt in seiner Vielfalt. Zwischen Flohmarktständen, Gastrobuden und kleinen Bühnen kann man sich hier wunderbar treiben lassen, ohne dass es gleich nach geschniegelt durchorganisiertem Großevent aussieht. Gerade das macht den Reiz aus: Man läuft los, bleibt irgendwo hängen, trifft Leute, isst was, hört Musik – und ehe man sich versieht, ist der halbe Tag vergangen.

Eppendorfer Landstraßenfest

Am 30. und 31. Mai 2026 zieht das Eppendorfer Landstraßenfest auf der Eppendorfer Landstraße wieder viele Besucher in den Norden der Stadt. Das Fest gehört zu den etablierten Stadtteilklassikern und hat diese besondere Mischung aus Familienprogramm, Flohmarkt, Livemusik und leicht gediegener Eppendorf-Kulisse.

Das Eppendorfer Landstraßenfest bietet Live-Acts, Flohmarkt und Spaß für jede Altersklasse (Archivbild). imago/Lars Berg Das Eppendorfer Landstraßenfest bietet Live-Acts, Flohmarkt und Spaß für jede Altersklasse (Archivbild).

Trotzdem wirkt es nicht geschniegelt, sondern eher wie ein gut eingespielter Sommertermin, bei dem immer irgendwo etwas los ist. Besonders das Kellner-Rennen sorgt jedes Jahr dafür, dass auch Leute vorbeischauen, die sonst vielleicht nicht wegen Kunsthandwerk und Essensständen gekommen wären.

Veranstaltungen im Juni:

Harburger Binnenhafenfest

Im Süden Hamburgs geht es dann vom 5. bis 7. Juni 2026 beim Harburger Binnenhafenfest rund um den Binnenhafen maritim weiter. Das Fest hat nicht ganz die Wucht des Hafengeburtstags, aber genau das macht es für viele angenehm: etwas entspannter, etwas weniger Gedränge, aber trotzdem mit Schiffen, Wasser, Bühnenprogramm und reichlich Atmosphäre. Dazu kommen Open Ships, Schiffsparaden und Angebote für Familien, die aus dem Wochenende mehr machen als nur einen kurzen Spaziergang am Hafenrand. Wer Lust auf Hafenflair hat, ohne gleich mitten im größten Besuchertrubel der Stadt zu landen, ist hier gut aufgehoben.

altonale

Eines der größten Kulturfestivals Hamburgs startet dann am 12. Juni 2026: Bis zum 21. Juni 2026 wird bei der altonale in Altona der ganze Stadtteil zur Bühne. Musik, Theater, Film, Kunst, Literatur und Street Art verteilen sich nicht einfach auf ein Gelände, sondern ziehen sich durch Straßen, Plätze und Häuser – und genau deshalb fühlt sich dieses Festival so lebendig an.

Mehr als 100 Veranstaltungen gibt's bei der diesjährigen Altonale - auch Musik ist wieder dabei (Archivbild). Thomas Panzau Mehr als 100 Veranstaltungen gibt’s bei der diesjährigen Altonale – auch Musik ist wieder dabei (Archivbild).

Die altonale ist weniger ein einzelnes Fest als ein Zustand, in dem Altona für ein paar Tage noch ein bisschen voller, kreativer und offener wirkt als ohnehin schon. Wer Lust hat, sich treiben zu lassen und eher zufällig an guten Programmpunkten vorbeizukommen, dürfte hier ziemlich glücklich werden.

Uhlenfest

Am 13. und 14. Juni 2026 wird es dann beim Uhlenfest auf dem Hofweg und in der Papenhuder Straße sommerlich und nachbarschaftlich. Das Fest ist nicht auf maximale Eskalation aus, sondern auf genau die Art von Wochenende, an dem man in Ruhe über eine bunte Meile schlendert, hier etwas isst, dort kurz stehen bleibt und zwischendurch Musik hört. Gerade diese entspannte Mischung macht den Charme des Uhlenfests aus. Es passt gut in die Gegend und wirkt wie ein Stadtteil, der einfach beschlossen hat, sich für zwei Tage von seiner angenehmeren Seite zu zeigen.

STAMP Festival

Fast parallel dazu verwandelt das STAMP Festival vom 19. bis 21. Juni 2026 in Altona den öffentlichen Raum in eine große Bühne für Urban Art, Tanz und Artistik. Anders als bei vielen anderen Sommerveranstaltungen geht es hier weniger um klassische Festmeile und mehr um Performance, Überraschung und künstlerische Formate, die direkt auf Straßen und Plätzen stattfinden.

Künstler nehmen im Rahmen des STAMP-Festivals an einer Parade teil. (Archivbild) picture alliance / Bodo Marks/dpa | Bodo Marks Künstler nehmen im Rahmen des STAMP-Festivals an einer Parade teil. (Archivbild)

Man läuft also nicht bloß von Stand zu Stand, sondern gerät plötzlich in Aufführungen, bleibt an Performances hängen und schaut Dingen zu, die man so im Alltag eher nicht mitten in Altona erwartet. Genau das macht STAMP zu einem der spannendsten Termine im Hamburger Frühsommer.

Vierländer Erdbeerfest

Wer es etwas ländlicher und traditionsbewusster mag, dürfte am 20. und 21. Juni 2026 beim Vierländer Erdbeerfest am Rieck Haus gut aufgehoben sein. Dort geht es nicht um Großstadttrubel, sondern um Trachtentanz, Kunsthandwerk, regionale Traditionen und natürlich alles, was man mit Erdbeeren sinnvoll anstellen kann. Das Fest fühlt sich ein wenig an wie ein kurzer Ausflug aus dem urbanen Hamburg heraus, obwohl man die Stadt gar nicht wirklich verlassen hat. Gerade diese andere, ruhigere Stimmung macht den Reiz aus – besonders für alle, die im Juni mal etwas anderes suchen als Bühne, Bierstand und Gedränge.

Veranstaltungen im Juli:

Schlagermove

Richtig bunt, laut und komplett schamfrei wird es dann am 3. und 4. Juli 2026, wenn der Schlagermove rund um St. Pauli und die Innenstadt wieder durch Hamburg zieht. Perücken, Glitzer, Sonnenbrillen, Musiktrucks und eine Menge Menschen, die sich mit erstaunlicher Hingabe dem deutschen Schlager verschrieben haben, machen das Event zu einem der eigenwilligsten Großtermine des Sommers.

Hamburg ruft wieder „Hossa!“: Tausende feiern beim Schlagermove an den St. Pauli Landungsbrücke (Archvbild). Christian Charisius/dpa Hamburg ruft wieder „Hossa!“: Tausende feiern beim Schlagermove an den St. Pauli Landungsbrücke (Archvbild).

Man muss das musikalisch nicht mal alles lieben, um den Unterhaltungswert zu erkennen – allein schon beim Zuschauen passiert genug. Für Fans ist es Kult, für andere immerhin ein Spektakel, an dem man kaum vorbeikommt.

Tibarg Fest

Direkt danach, am 4. und 5. Juli 2026, feiert Niendorf auf dem Tibarg wieder sein Stadtteilfest. Das Tibarg Fest ist klassischer, familiärer und deutlich weniger exzessiv als der Schlagermove, gerade das macht es aber sympathisch. Musik, Flohmarkt und Aktionen für Groß und Klein sorgen für ein Wochenende, das sich nicht wie Eventmaschine, sondern eher wie ein gut besuchtes Nachbarschaftsfest anfühlt. Wer ohne große Erwartungen hingeht, bleibt oft länger als gedacht – einfach, weil die Stimmung angenehm unkompliziert ist.

Bergedorfer Stadtfest

Im Osten der Stadt folgt dann vom 10. bis 12. Juli 2026 das Bergedorfer Stadtfest in der Bergedorfer Innenstadt. Für ein paar Tage wird das Zentrum dort zur großen Festmeile mit Bühnen, Marktständen, Livemusik und kulinarischem Programm. Bergedorf zeigt dann ziemlich eindrucksvoll, dass es innerhalb Hamburgs noch einmal wie ein eigener kleiner Kosmos funktioniert. Das Fest ist groß genug, um auch Besucher von außerhalb anzuziehen, bleibt aber stark im Stadtteil verankert. Genau diese Mischung macht es zu einem der wichtigeren Sommertermine jenseits der Hamburger Innenstadt.

Spielbudenfestival

Vom 24. bis 26. Juli 2026 wird es dann wieder sehr typisch St. Pauli: Beim Spielbudenfestival auf dem Spielbudenplatz lebt die alte Unterhaltungstradition des Ortes in moderner Form wieder auf. Künstlerinnen und Künstler, Buden, Shows und ein buntes Programm sorgen dafür, dass die Reeperbahn-Ecke für ein Wochenende noch etwas theatralischer und verspielter wirkt als sonst.

Zum sechsten Mal findet auf dem Spielbudenplatz auf der Reeperbahn das Straßentheaterfestival mit Artistik, Zauberei, Witz und Musik statt. picture alliance/dpa/Christian Charisius Zum sechsten Mal findet auf dem Spielbudenplatz auf der Reeperbahn das Straßentheaterfestival mit Artistik, Zauberei, Witz und Musik statt.

Das Ganze passt ziemlich perfekt an diesen Ort, weil es von seiner Mischung aus Kiez, Nostalgie und Live-Event lebt. Wer Hamburg gern in seiner etwas schillernderen Version mag, dürfte hier richtig sein.

Hamburger DOM – Sommerdom

Ebenfalls am 24. Juli 2026 startet auf dem Heiligengeistfeld der Sommerdom, der dann bis zum 30. August 2026 läuft. Klar, ein klassisches Straßenfest ist das nicht – aber als große Hamburger Freiluftveranstaltung gehört er natürlich trotzdem in jede Jahresübersicht.

Jedes Jahr lockt der Sommerdom ein Millionenpublikum an. picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen Jedes Jahr lockt der Sommerdom ein Millionenpublikum an.

Zwischen Fahrgeschäften, Schmalzkuchen, gebrannten Mandeln und ein bisschen Jahrmarkt-Nostalgie funktioniert der DOM seit Generationen ziemlich zuverlässig. Manche kommen für die wilden Fahrten, andere eher für einen Abendspaziergang mit Snacks und Lichtern. Gerade im Sommer hat das Ganze aber noch einmal einen eigenen Reiz, weil man die typische DOM-Stimmung perfekt mit milden Abenden verbinden kann.

Hamburg Pride Week

Nur einen Tag später, am 25. Juli 2026, beginnt die Hamburg Pride Week, die bis zum 2. August 2026 an verschiedenen Orten der Stadt läuft. Höhepunkte sind wie immer das CSD-Straßenfest und die große Demonstration, die Hamburg für einige Tage sichtbar bunter, politischer und zugleich ausgelassener machen.

Die CSD-Demo, der Höhepunkt jeder Pride Week. picture alliance/dpa/Georg Wendt Die CSD-Demo, der Höhepunkt jeder Pride Week.

Die Pride Week ist eben nicht nur Party, sondern immer auch Zeichen, Haltung und Öffentlichkeit. Gerade diese Verbindung sorgt dafür, dass die Stimmung zwar feierlich, aber nie beliebig wirkt. Es ist eine jener Veranstaltungsreihen, bei denen man merkt, wie stark ein Fest auch gesellschaftlich aufgeladen sein kann.

Veranstaltungen im August:

Veganes Straßenfest

Am 8. und 9. August 2026 wird der Spielbudenplatz dann zum Treffpunkt für alle, die Lust auf pflanzliche Küche, sommerliche Atmosphäre und ein etwas anderes Straßenfest haben. Beim Veganen Straßenfest geht es natürlich ums Essen, aber nicht nur: Viele Besucher kommen auch, um Neues auszuprobieren, sich inspirieren zu lassen oder einfach einen entspannten Nachmittag zwischen Food-Ständen und Open-Air-Stimmung zu verbringen.

Das Event wirkt deutlich lockerer, als der Titel vielleicht vermuten lässt, und spricht längst nicht nur Leute an, die ohnehin vegan leben. Wer gern probiert und durch die Stadt schlendert, dürfte hier ziemlich schnell fündig werden.

Eppendorfer Achtel

Genuss statt Großtrubel ist dann vom 14. bis 16. August 2026 beim Eppendorfer Achtel in Eppendorf angesagt. Das Wein- und Genussfest setzt auf entspannte spätsommerliche Stimmung, klirrende Gläser, gute Gespräche und ein Publikum, das es eher gemütlich als eskalativ mag. Gerade abends entwickelt das Fest seinen Reiz, wenn Musik, Essen und Wein in dieser typischen Open-Air-Gelassenheit zusammenkommen. Wer im August nicht schon wieder auf das nächste Riesenfestival will, sondern eher Lust auf einen netten Abend mit Atmosphäre hat, ist hier ziemlich gut aufgehoben.

Winzerfest St. Pauli

Nur wenige Tage später, vom 20. bis 23. August 2026, wird auf dem Spielbudenplatz beim Winzerfest St. Pauli weiterprobiert und angestoßen. Die Veranstaltung verbindet Wein, Kulinarik und Musik mit einer Lage, die man sonst eher mit langen Nächten und deutlich lauteren Formaten verbindet.

Das Winzerfest St. Pauli findet auf dem Spielbudenplatz statt. hfr Das Winzerfest St. Pauli findet auf dem Spielbudenplatz statt.

Gerade deshalb funktioniert das Fest so gut: Es gibt St. Pauli-Flair, aber in einer etwas ruhigeren, beinahe mediterranen Variante. Wer einen Sommerabend in geselliger Atmosphäre verbringen will, bekommt hier dafür die ziemlich passende Kulisse geliefert.

Afrikafestival Hamburg Alafia

Zum Monatsende, vom 28. bis 30. August 2026, lädt dann das Afrikafestival Alafia in Altona zu einem der farbigsten und musikalisch lebendigsten Sommertermine der Stadt. Seit mehr als 20 Jahren kommen hier Live-Musik, Markt, Tanz und kultureller Austausch zusammen. Das Festival hat eine klare eigene Handschrift und hebt sich gerade deshalb von vielen beliebigen Stadtteilfesten ab. Man merkt schnell, dass hier nicht einfach nur Programm abgewickelt wird, sondern dass Musik, Begegnung und Atmosphäre tatsächlich den Kern ausmachen.

Veranstaltungen im September:

Volksdorfer Stadtteilfest

Nach dem Sommer startet der September dann vom 4. bis 6. September 2026 mit dem Volksdorfer Stadtteilfest in Volksdorf. Live-Musik, Familienprogramm, gastronomische Angebote und Mitmachaktionen sorgen dafür, dass sich das Fest angenehm klassisch anfühlt – also genau so, wie ein gut besuchtes Stadtteilfest eben sein sollte. Es ist groß genug, damit etwas los ist, aber nicht so überdreht, dass man sofort wieder weg möchte. Gerade für Familien oder alle, die den Hamburger Norden ohnehin mögen, ist das ein ziemlich verlässlicher Termin.

Bauernmarkt mit Weinfest in Niendorf

Zum Spätsommer gehört dann auch noch der Bauernmarkt mit Weinfest auf dem Tibarg in Niendorf, der vom 25. bis 27. September 2026 stattfindet. Pünktlich zur Erntezeit wird dort gebummelt, probiert und eingekauft, während regionale Produkte, Wein und herbstliche Stimmung den Ton angeben. Das Fest ist weniger laut als viele Sommerveranstaltungen, hat aber gerade deshalb seinen Reiz. Wer Ende September noch einmal draußen unterwegs sein will, ohne gleich in den ganz großen Trubel zu geraten, findet hier einen angenehm bodenständigen Termin.

Veranstaltungen in der kalten Jahreszeit:

Winterdom

Zum Jahresende verschiebt sich das Hamburger Freiluftleben dann wieder aufs Heiligengeistfeld, wo vom 6. November bis 6. Dezember 2026 der Winterdom stattfindet. Zwischen Lichtern, Fahrgeschäften und heißen Getränken bekommt der DOM in der kalten Jahreszeit noch einmal einen ganz eigenen Charakter.

Darf auf dem Winterdom natürlich nicht fehlen: der Nikolaus Hamburger DOM Darf auf dem Winterdom natürlich nicht fehlen: der Nikolaus

Vieles wirkt abends ein bisschen nostalgischer, ein bisschen gemütlicher und gleichzeitig natürlich weiter schön schrill. Gerade diese Mischung macht den Winterdom so verlässlich: Man weiß ziemlich genau, was einen erwartet – und geht oft genau deshalb hin.

Weihnachtsmärkte in Hamburg

Und wenn sich das Jahr langsam schließt, übernehmen schließlich die Weihnachtsmärkte in Hamburg, die sich ab November und durch den Dezember 2026 über die ganze Stadt verteilen – vom Rathausmarkt über den Jungfernstieg bis in viele Stadtteile. Glühwein, Kunsthandwerk, Lichter und die üblichen winterlichen Klassiker sorgen dafür, dass der Veranstaltungskalender in Hamburg eben nicht mit dem Sommer endet.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt in Hamburg gehört zu den beliebtesten der Stadt. imago/Panthermedia Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt in Hamburg gehört zu den beliebtesten der Stadt.

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Mal touristisch und groß, mal klein und gemütlich, mal eher klassisch, mal etwas verspielter: Die Märkte funktionieren fast wie ein eigener Festmonat zum Jahresabschluss. Wer 2026 also wirklich jede Saison mitnehmen will, kommt am Ende auch daran nicht vorbei.