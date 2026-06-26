Im Hamburger Westen stehen während der Sommerferien gleich zwei große Straßensanierungen an. Autofahrer und Busfahrgäste müssen sich auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen.

In den kommenden Wochen werden im Hamburger Westen gleich zwei wichtige Verkehrsachsen saniert. Den Anfang macht am 6. Juli die Wedeler Landstraße zwischen Brünschentwiete und Adebarweg.

Wegen Schäden und Versackungen in der Fahrbahn wird der Abschnitt bis voraussichtlich 26. Juli erneuert. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr großräumig über die Schenefelder Landstraße, die Altonaer Chaussee, die Wedeler Chaussee und die Pinneberger Straße umgeleitet. Lkw und Busse können die Bahnbrücke am Schulauer Moorweg wegen der geringen Durchfahrtshöhe nicht passieren.

Einbahnstraßenregelung stadtauswärts

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Direkt im Anschluss folgt ab dem 27. Juli die Sanierung der Luruper Hauptstraße zwischen Wilsdorfallee und Gorch-Fock-Straße/Engelbrechtweg. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 21. August.

Stadtauswärts gilt in dieser Zeit eine Einbahnstraßenregelung, stadteinwärts wird der Verkehr über die Bornheide sowie den Knotenpunkt Luruper Hauptstraße/Elbgaustraße/Rugenbarg umgeleitet. Auch Busse fahren teilweise über eine Ausweichroute, wodurch sich die Fahrzeiten in Richtung Innenstadt verlängern können.

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Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wurden beide Bauprojekte bewusst aufeinander abgestimmt und in die Sommerferien gelegt, um die Belastungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Gearbeitet wird auch an Samstagen und teilweise an Sonntagen. (rei)