Sommer, Regen, Open-Air in Hamburg: Schmuddelwetter bei Casper & Marteria-Konzert

Bahrenfeld -

Wenn sich zwei der aktuell erfolgreichsten deutschen Rapper zusammentun, wird es heiß – und auch die Temperatur spielt auf der Trabrennbahn mit: Bis zu 26 Grad warm soll es am Freitag werden. Nur Sturmtief „Yap“ macht den Rap-Fans ein Strich durch die Rechnung: Ab 20 Uhr ist Regen angesagt.



Wenn am Freitagabend um 19.00 Uhr etliche Tausend Fans auf der Bahrenfelder Trabrennbahn zusammenkommen, um ihre Helden Casper und Marteria sowie deren Album „1982“ zu feiern, darf neben der guten Laune eines nicht fehlen: das Regencape! Denn zum Abend hin ist Regen angesagt, genauer gesagt ab 20 Uhr. Dabei bleiben die Temperaturen noch erstaunlich mild: Minimum 17 Grad wird es in der Nacht auf Samstag.

„Es kommt immer wieder zu Schauern“

Das Wetter zu verdanken haben wir, dem „Einfluss eines Sturmes, der über die Nordsee zieht“ berichtet ein Sprecher des Deutschen Wetter Dienstes (DWD) der MOPO. Sturmtief „Yap“ sorgt dafür, dass die Fans der Deutschrap-Götter Casper und Marteria diesen feucht-fröhlichen Abend garantiert nicht vergessen werden.

Der Experte des deutschen Wetterdienstes spricht von „durchwachsenem Wetter“. Das muss zwar nicht bedeuten, dass es durchregnet, „aber es kommt eben immer wieder zu Schauern“.



Kräftige Gewitter in Küstennähe

Besonders doof getroffen hat es aber die Leute, die näher an der Nordseeküste wohnen: Dort soll es kräftig gewittern – Dank des Sturmtiefs, das Richtung Osten zieht. Zumindest von Gewittern, so ist sich der Experte sicher, bleiben die Hamburger HipHop-Fans an der Trabrennbahn aber verschont.