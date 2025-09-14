mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elbtower

Halb fertig steht der von Stararchitekt David Chipperfield entworfene Elbtower unweit der Elbbrücken. Foto: Florian Quandt

paidSollen wirklich Wale den Elbtower retten? Ein Pro und Kontra

kommentar icon
arrow down

Die Statik-Prüfungen waren erfolgreich, das Konzept steht: Die Stadt steigt höchstwahrscheinlich als Investor beim Elbtower ein. Weil offenbar nur so das Projekt zu retten ist – aber auch, um dort ein riesiges Naturkundemuseum zu verwirklichen. Die Kosten: mehrere Hundert Millionen Euro. Macht das Sinn? Tut das not? Da ist die MOPO-Chefredaktion gespalten: Maik Koltermann befürwortet die Idee, Mathis Neuburger hat erhebliche Zweifel. Einig sind sie nur, dass eine Bauruine an so zentraler Stelle keine Option ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test