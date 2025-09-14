Die Statik-Prüfungen waren erfolgreich, das Konzept steht: Die Stadt steigt höchstwahrscheinlich als Investor beim Elbtower ein. Weil offenbar nur so das Projekt zu retten ist – aber auch, um dort ein riesiges Naturkundemuseum zu verwirklichen. Die Kosten: mehrere Hundert Millionen Euro. Macht das Sinn? Tut das not? Da ist die MOPO-Chefredaktion gespalten: Maik Koltermann befürwortet die Idee, Mathis Neuburger hat erhebliche Zweifel. Einig sind sie nur, dass eine Bauruine an so zentraler Stelle keine Option ist.





