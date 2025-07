Ein Food-Truck für alle, die sich kein Essen vom Food-Truck leisten können

Eine warme Mahlzeit, ein freundliches Gespräch und ein Platz zum Durchatmen: Der Food-Truck des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rollt wieder in den Osdorfer Born.

Nach seinem erfolgreichen Start im Mai macht das mobile Angebot des DRK-Kreisverbands Mitte und Altona erneut Halt am DRK-Zentrum in der Bornheide 99 – und das gleich zweimal. Am 26. Juli und am 27. September steht der Truck jeweils von 14 bis 15 Uhr vor Ort.

Ausgegeben werden frisch gekochte, vegetarische Mahlzeiten und Getränke – kostenlos und ohne Nachweis der Bedürftigkeit. Willkommen ist jeder: ob jung oder alt, ob alleinstehend oder mit Familie. „Solange der Vorrat reicht“, lautet das Motto des DRK.

DRK: Auch viele Kinder zu arm für eine warme Mahlzeit

Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, bei denen das Geld für eine warme Mahlzeit oft nicht reicht. Laut Rotem Kreuz ein Problem, das auch viele Kinder im Stadtteil betrifft.

Nach der Station in Osdorf zieht der Truck weiter zu seinem regulären Samstagsstandort: Ab 16 Uhr steht er wie gewohnt vor dem DRK-Kilo-Shop in der Neuen Großen Bergstraße, unweit des Bahnhofs Altona.

„Bei den Gästen kam bei den ersten Einsätzen in Osdorf nicht nur das wärmende Essen gut an, sondern auch die Gelegenheit zum Schwatz mit dem freundlichen Team, das den Menschen auf Augenhöhe begegnet“, so das DRK in einer Mitteilung.

Wer mithelfen oder das Projekt unterstützen möchte, kann sich per Mail an obdachlosenhilfe@drk-altona-mitte.de oder telefonisch unter (040) 890-8110 melden. Geldspenden können auf dieses Konto überwiesen werden: Hamburger Sparkasse, IBAN: DE06 2005 0550 1044 2115 20. (tst)