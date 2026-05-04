Sogar mit Polizei wird gedroht: Der Gastro-Krieg von Eppendorf
Konkurrenz belebt das Geschäft? In Eppendorf hat sie jetzt für einen Mega-Zoff gesorgt. Der Inhaber des Cafés „11:11“ (eleven eleven) erhebt öffentlich Vorwürfe gegen eine Gastro-Kollegin. Sie habe die „Signature Gerichte“ seines asiatischen Brunch-Lokals eins zu eins kopiert – „von den Zutaten bis zum Anrichten“. Sie wehrt sich, es steht sogar eine Anzeige im Raum. Die MOPO hat mit beiden Gastronomen gesprochen.
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