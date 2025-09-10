Sogar Gewitter möglich: Wetter in Hamburg bleibt eine Wundertüte

Bewölkt und Gewitter: Im Norden und Nordosten Deutschlands wird das Wetter in dieser Woche sehr wechselhaft.

In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch bewölkt. Bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad muss dabei allerdings auch mit einzelnen Gewittern gerechnet werden.

In Mecklenburg-Vorpommern können laut der Vorhersage bis zu 24 Grad erreicht werden. Hier sei ab dem Nachmittag örtlich begrenzt mit Starkregen zu rechnen.

Wetter in Norddeutschland: Immer wieder Schauer möglich

Am Donnerstag gehen im gesamten Norden immer wieder Schauer nieder. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad im Herzogtum Lauenburg und 23 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

Am Freitag werden bei nahezu gleichbleibenden Temperaturen erneut örtliche Gewitter erwartet. An den Küsten von Nord- und Ostsee weht voraussichtlich ein teilweise böiger Wind. (dpa/mp)