Die Köhlbrandbrücke, eines von Hamburgs markantesten Wahrzeichen, soll neu gebaut werden. Der Siegerentwurf wird aktuell im Rathaus ausgestellt.

Die neue Köhlbrandbrücke soll in der Nähe der alten Brücke errichtet werden. Grassl, sbp, WTM, gmp, PPL / Renderings Gärtner + Christ

Es erinnert etwas an „Das doppelte Lottchen“: Am Mittwoch stellte der Senat den Siegerentwurf für die neue Köhlbrandbrücke vor, der seitdem auch öffentlich im Rathaus ausgestellt wird. Was sofort auffällt: Die sieht ja fast aus wie die alte! In der politischen Opposition ist man hingegen nicht so euphorisch, CDU-Chef Dennis Thering warnt vor einem „endgültigen Desaster für Stadt und Hafen“.

„Ich kann Ihnen versprechen: Die neue Brücke wird noch eindrucksvoller als die alte sein“, schwärmte Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing bei der Vorstellung und ergänzte noch wenig bescheiden: „Das wird eine der schönsten Brücken werden, mindestens in Europa.“

So soll die neue Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen aussehen

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Wie die MOPO bereits im Januar berichtete, ist der Gewinner des Architekturwettbewerbs eine Bietergemeinschaft, bestehend aus dem Hamburger Ingenieurbüro Grassl GmbH, den Ingenieuren von Schlaich Bergermann Partner, den Hamburger Bauingenieuren WTM Engineers und den Architekten von PPL und gmp.





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Die neue, fünf Kilometer lange Köhlbrandbrücke sieht auf den ersten Blick fast genauso aus wie die alte – das war auch eine der Vorgaben des Wettbewerbs. Es handelt sich erneut um eine Schrägseilbrücke mit zwei Pylonen und einem frei schwebenden Mittelteil. Sie ist mit einer Durchfahrtshöhe von 73,50 Metern allerdings 20 Meter höher und bekommt deshalb auch längere Rampen. So soll es auch den größten Containerschiffen möglich sein, darunter zum Terminal Altenwerder zu fahren. Die neuen Pylonen und Stützpfeiler sehen ebenfalls ein wenig anders aus.

Neue Köhlbrandbrücke wird weitgehend parallel zur alten gebaut

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„Wir bauen eine moderne, elegante Brücke, die aber auch Bezug zum alten Bauwerk hat“, fasst Maren Wolff vom Ingenieurbüro Grassl die Pläne zusammen. „Wir können auf Lager verzichten, das führt dazu, dass die neue Brücke sehr schlank und leicht wird.“

Die Brücke wird weitgehend parallel zur alten gebaut, da letztere erst abgerissen werden soll, wenn die neue in Betrieb ist. Diese Idee ist auch auf einer der Visualisierungen der Architekturbüros zu erkennen: zwei Köhlbrandbrücken, die einträchtig nebeneinander über die Elbe führen.

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„Wir tun alles dafür, dass die alte Köhlbrandbrücke noch 14 Jahre lang weiter befahrbar ist“, sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). „Es wird sehr viel investiert in Wartung und Erhaltung. Aber wir haben es eben auch mit Bautechnik und Stahl zu tun, die in den 60er/70er Jahren auf Höhe der Zeit waren.“ Es sei die bestüberwachte Brücke Hamburgs, derzeit ist sie für Schwerlasttransporte gesperrt.

So soll die neue Köhlbrandbrücke einmal aussehen. C: Grassl, sbp, WTM, gmp, PPL / Renderings Gärtner + Christ

Nach bisherigen Planungen soll die neue Brücke im Jahr 2042 für den Verkehr freigegeben, aber erst im dritten Quartal 2046 komplett fertiggestellt werden.

CDU warnt vor Verfall der alten Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen

Zu langsam, wenn es nach der politischen Opposition geht. „Während der Verfall der alten Brücke sichtbar voranschreitet, plant der rot-grüne Senat den Neubau weiterhin im Schneckentempo“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Dennis Thering. „Auf Entwürfen kann man nicht fahren. Es ist höchste Zeit, dass endlich Tempo in die Realisierung kommt. Wenn der rot-grüne Senat weiter so trödelt, droht eine Komplettsperrung, bevor der Neubau fertig ist“, warnte er. „Das wäre das endgültige Desaster für Hafen und Stadt.“

Die Kalkulationen für die neue Brücke liegen derzeit bei 4,4 bis 5,3 Milliarden. Die genaue Finanzierung wird laut Senatorin Leonhard in den kommenden Jahren geplant.