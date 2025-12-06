So wird das Wetter zum zweiten Advent

Wolken, Schauer und frischer Wind an der Küste: Wer am Wochenende plant, über einen Weihnachtsmarkt zu schlendern, sollte den Regenschirm nicht zuhause vergessen. Auch am zweiten Adventswochenende wird es grau und nass im Norden. Zum Wochenbeginn kommen dann ungewohnt milde Temperaturen.

Das Wochenende startet freundlich, wird aber schnell grau: Von Südwesten ziehen immer mehr Wolken auf, später setzt auch leichter Regen ein. Vier bis sieben Grad werden am Samstag erwartet, dazu schwacher bis mäßiger Süd- bis Südostwind. Auch die Nacht zum Sonntag bleibt wolkenreich und nass. Weitere Schauer ziehen durch, die Temperaturen sinken nur leicht auf vier Grad. An der Nordsee weht ein frischer Wind.

Wechselhafter Start in die neue Woche

Der zweite Adventssonntag bietet wenig Abwechslung: Viele Wolken, zeitweise kräftiger Regen – erst später trocknet es von Westen her ab. Die Temperaturen steigen in Hamburg auf bis zu zehn Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, an der Küste auch frisch. Nachts gibt es zunächst Auflockerungen, doch von Nordsee und Elbe her zieht bei etwa sieben Grad neuer Regen auf.

Zu Wochenbeginn zieht der Regen Richtung Nordosten ab. Dahinter bleibt es wechselhaft: mal Wolken, mal kurze Schauer am Nachmittag. Mit zehn bis zwölf Grad wird es für Dezember recht mild. Der Südwestwind bläst mäßig bis frisch, an den Küsten stark und in Böen teils stürmisch. Auch in der Nacht zum Dienstag dominieren dicke Wolken. Dazu fällt zeitweise Regen bei Tiefstwerten um acht Grad.

Der Dienstag beginnt bedeckt und meist trocken – aber nicht für lange. Im Tagesverlauf bahnt sich von Nordsee und Elbe neuer Regen seinen Weg. Die Temperaturen erreichen dabei in Hamburg bis zu 13 Grad. (mp)