Zum ersten Advent: Wie das Wetter wird – und wo Sturmböen drohen

Mildes Adventswochenende im Norden: Regen, Wolken und gebietsweise frischer Wind prägen die kommenden Tage. An der Nordsee muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Das erste Adventswochenende bringt milde Temperaturen in den Norden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt, mit leichtem Regen im Nordwesten. Am Abend kann es gebietsweise aufklaren. Die Höchsttemperaturen steigen auf 8 bis 10 Grad. In der Nacht zum Sonntag muss mit Regen und Sprühregen gerechnet werden. Die Tiefstwerte sinken auf 8 bis 6 Grad. An der See weht ein frischer, teils starker Wind.

Sturmböen an der Nordsee

Der erste Advent startet stark bewölkt mit Schauern. Im Laufe des Tages kann es von Nordwesten her gebietsweise auflockern. Die Maximalwerte liegen bei 8 bis 10 Grad. An der Küste können vereinzelte Sturmböen aufkommen. In der Nacht zum Montag bleibt es bei einem Wechsel aus starker Bewölkung und leichtem Regen. Die Tiefstwerte sinken auf etwa 5 Grad an der Küste und 2 Grad im Binnenland.

Auch der Dezember beginnt die nächste Woche trüb und bedeckt. Gebietsweise kann es zu Auflockerungen kommen. An der Nordsee jedoch soll es vor allem am Abend regnen. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 7 Grad. An der Nordsee können zudem Sturmböen auftreten. (dpa)