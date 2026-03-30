So warm wie in Hamburg war’s im März sonst fast nirgendwo

Der Monat März zeigte sich in weiten Teilen Deutschlands als sonniger Vorbote des Frühlings – freundlich und trocken. Das Monatsende brachte dann kaltes und nasses Winterwetter zurück.

Der März ist in Deutschland überwiegend sonnig, mild und die meiste Zeit trocken gewesen. Hamburg war dabei bundesweit einer der wärmsten Orte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen seiner bundesweit etwa 2000 Messstationen meldete.

Wetter im März: Hamburg einer der wärmsten Orte

Die Durchschnittstemperatur in der Elbmetropole betrug demnach 7,5 Grad Celsius. Nur in Bremen und Nordrhein-Westfalen sei es genauso warm gewesen. Bundesweit lag der Temperaturdurchschnitt bei 6,3 Grad.

Die erste Monatshälfte präsentierte sich in Hamburg milder als die zweite, in der der Wind häufiger von der See her wehte. Der Niederschlag lag bei 45 Litern pro Quadratmeter, das waren 18 Prozent weniger als im Mittel (55 Liter pro Quadratmeter). 195 Stunden Sonne lockten die Hamburgerinnen und Hamburger ins Freie.

Schleswig-Holstein Schlusslicht bei Sonnenstunden

Schleswig-Holstein registrierte 180 Sonnenstunden, das bedeutet den letzten Platz im Vergleich der Bundesländer. Im nördlichsten Bundesland lag die Durchschnittstemperatur im März bei 6,4 Grad. 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter entsprachen in etwa drei Viertel dessen, was durchschnittlich in diesem Monat zu erwarten ist (53 Liter).

Mit dem bundesweiten Temperaturmittel von 6,3 Grad liege man um 2,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (3,5 Grad), erklärt der DWD. Insbesondere in der ersten Monatshälfte sei es so mild gewesen wie typischerweise Mitte April.

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Der bundesweite Monatshöchstwert von 19,9 Grad wurde bereits am 7. März im südhessischen Michelstadt im Odenwald gemessen. Zum Monatsende sorgten Winde aus nordwestlicher Richtung für winterliches Wetter. Besonders kalt war es am 28. März im bayerischen Oberstdorf mit minus 15,5 Grad über frisch gefallenem Schnee. (dpa/mp)