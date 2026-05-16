Nur noch gut zwei Wochen, bis die Hamburger darüber abstimmen, ob sich die Hansestadt erneut für Olympia bewerben soll. Während Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mit ungewöhnlich viel Pathos für ein olympisches „Sommermärchen made in Hamburg“ wirbt, kritisieren die Gegner soziale Spaltung, steigende Mieten und ein korruptes Internationales Olympisches Komitee (IOC). Für ein genaueres Bild lohnt der Blick nach Paris, wo 2024 die Olympischen Sommerspiele stattfanden: große Emotionen, jubelnde Menschen, starke Bilder. Aber wie haben die Pariser die Zeit davor, währenddessen und danach erlebt? Die MOPO hat mit dem Journalisten Nicolas Lepeltier von der französischen Tageszeitung „Le Monde“ gesprochen.





