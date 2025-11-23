Die Wohnungsnot in Hamburg ist groß – doch die Fläche für neue Häuser ist begrenzt. Warum also nicht mit dem arbeiten, was bereits vorhanden ist? Ein Unternehmen aus Münster hat genau dafür eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Diese kann berechnen, wo und wie viele neue Wohnungen in Hamburg gebaut werden könnten, allein durch den Ausbau von Dachgeschossen oder das moderate Aufstocken von Gebäuden. Die MOPO zeigt ein Beispiel.





