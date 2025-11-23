mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
In Hamburg gibt es noch viel Potenzial, bestehende Gebäude aufzustocken – sagt zumindest eine KI.

In Hamburg gibt es noch viel Potenzial, bestehende Gebäude aufzustocken – sagt zumindest eine KI. Foto: IMAGO / Zoonar

paidSo viele Wohnungen könnten in Hamburg aufgestockt werden – sagt eine KI

kommentar icon
arrow down

Die Wohnungsnot in Hamburg ist groß – doch die Fläche für neue Häuser ist begrenzt. Warum also nicht mit dem arbeiten, was bereits vorhanden ist? Ein Unternehmen aus Münster hat genau dafür eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Diese kann berechnen, wo und wie viele neue Wohnungen in Hamburg gebaut werden könnten, allein durch den Ausbau von Dachgeschossen oder das moderate Aufstocken von Gebäuden. Die MOPO zeigt ein Beispiel.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test