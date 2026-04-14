So wenige Blitze schlagen in Hamburg ein: Diese Zahl überrascht wirklich

Jedes Jahr wird deutschlandweit gezählt, wie oft Blitze den Boden berührt haben. Auf die Fläche berechnet, spielt der Norden da kaum eine Rolle im Blitz-Ranking. Hamburg ist da keine Ausnahme.

In Hamburg sind im vergangenen Jahr so wenige Blitze eingeschlagen wie lange nicht. Insgesamt sind nur 77 Blitze an der Elbe registriert worden, wie aus einem Ranking des Blitz-Informationsdienstes Aldis/Blids hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. 2024 waren es der Auswertung zufolge noch gut 700 Blitze, die den Boden berührt haben. Auch in den Vorjahren waren es mehr: 2023 waren es 176 Blitze, 2022 insgesamt 294 Blitze und 2021 satte 786 Blitze.

Generell wenige Blitze im Jahr 2025

Gemessen an der Größe der Stadt kommt Hamburg für das Jahr 2025 auf eine Blitzdichte von 0,10 Blitzen pro Quadratkilometer und ordnet sich damit – wie alle Städte und Kreise in Norddeutschland – im hinteren Drittel des Blitz-Rankings ein. Auf Platz eins des bundesweiten Rankings landet übrigens das bayerische Kaufbeuren mit einer Dichte von 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer.

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2025 war insgesamt ein ungewöhnlich blitzarmes Jahr. Deutschlandweit waren es nur rund 100.000 Erdblitze – etwa halb so viele wie 2024. Diese Zahl war allerdings schon im Januar bekannt geworden. Wärme und Feuchtigkeit machen Blitze wahrscheinlicher, weswegen sie vor allem im Sommer auftreten, in besonders trockenen Jahren aber tendenziell seltener sind. 2025 war es dabei oft entweder zu kalt oder zu trocken für starke Blitzaktivität. (dpa/mp)