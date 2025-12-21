mopo plus logo
Ermittler Falke (Wotan Wilke Möhring, r.) Lynn de Baer (Gaite Jansen) im aktuellen „Tatort“, der an einen Hamburg Fall erinnert. Foto: picture alliance/dpa/NDR/ARD | Georges Pauly

paidSo erschreckend nah dran an der Realität ist der neue Hamburg-Tatort

Brutale Hintermänner heuern jugendliche Killer an, um Konflikte im Drogenmilieu zu „lösen“: „Crime as a Service“ ist das Thema der aktuellen Tatort-Doppelfolge um den Hamburger Ermittler Thorsten Falke. Viel Fantasie mussten die Drehbuchschreiber dabei nicht aufbringen: Das Phänomen ist längst in der Wirklichkeit angekommen, wie ein Fall aus Hamburg deutlich macht, der erschreckend viele Parallelen zu dem TV-Krimi aufweist. Die MOPO zeigt, wie nah der Tatort wirklich an der Realität ist.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

