So spät noch Stau vorm Elbtunnel? Das war los

Am Montagabend staute sich der Lkw-Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Süden. Grund dafür war die Auslösung der Höhenkontrolle.

Nachdem ein zu hoch beladener Laster die Höhenkontrolle des Elbtunnels ausgelöst hat, gab es am Montagabend einen kilometerlangen Stau vor dem Elbtunnel. Laut Verkehrsleitzentrale dauerte es eine Weile, bis der Verursacher aus dem Weg war und der Tunnel wieder komplett freigegeben werden konnte.

Deswegen staute sich speziell der Lkw-Verkehr zeitweise auf mehreren Kilometern. (mp)