mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr, nachdem ein Lkw die Höhenkontrolle ausgelöst hatte (Archivbild).

Vor dem Elbtunnel staute sich der Verkehr, nachdem ein Lkw die Höhenkontrolle ausgelöst hatte (Archivbild). Foto: imago/Waldmüller

So spät noch Stau vorm Elbtunnel? Das war los

kommentar icon
arrow down

Am Montagabend staute sich der Lkw-Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Süden. Grund dafür war die Auslösung der Höhenkontrolle.

Nachdem ein zu hoch beladener Laster die Höhenkontrolle des Elbtunnels ausgelöst hat, gab es am Montagabend einen kilometerlangen Stau vor dem Elbtunnel. Laut Verkehrsleitzentrale dauerte es eine Weile, bis der Verursacher aus dem Weg war und der Tunnel wieder komplett freigegeben werden konnte.

Deswegen staute sich speziell der Lkw-Verkehr zeitweise auf mehreren Kilometern. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test