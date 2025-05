So sollen Hamburgs Bushaltestellen dem Klima helfen

Hamburg soll grüner werden – und zwar dort, wo täglich Tausende Menschen ein- und aussteigen: an den Bushaltestellen. Die Fraktionen von Grüne, SPD und FDP im Bezirk Mitte wollen das erfolgreiche Pilotprojekt zur Dachbegrünung ausweiten. Die kleinen grünen Flächen über den Köpfen sollen nicht nur das Stadtbild verschönern, sondern auch spürbar zur Verbesserung des Klimas beitragen.

Seit Juni 2021 gibt es sie in Mitte bereits: bepflanzte Fahrgastunterstände an Orten wie der Stadthausbrücke, der Schmiedestraße oder der Karolinenstraße. Was zunächst nach einem netten Detail klingt, zeigt laut der Deutschen Wildtier Stiftung messbare Wirkung. Die begrünten Dächer verbessern das Mikroklima – und bieten seltenen Wildbienen ein neues Zuhause mitten in der Stadt.

Wo entsteht nächste Öko-Haltestelle?

Jetzt wollen die Fraktionen wissen, wo es weitergehen kann. Ein Antrag fordert, dass die Deutsche Wildtier Stiftung und die Verkehrsbehörde im zuständigen Fachausschuss über den aktuellen Stand berichten. Auf dieser Grundlage sollen geeignete neue Standorte in Hamburg-Mitte gefunden werden. Ziel ist eine gezielte Ausweitung – dort, wo es sinnvoll ist.

„Die Zahlen sprechen für sich: Grüne Dächer auf Bushaltestellen fördern nachweislich die Artenvielfalt in der Stadt“, sagt Theresa Rothberg, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Der politische Rückenwind für mehr städtisches Grün scheint da zu sein – jetzt kommt es auf die Umsetzung an.

Mehr Artenvielfalt, weniger Hitze

Auch Olcay Aydik von der SPD sieht in den bepflanzten Haltestellen ein einfaches Mittel mit großer Wirkung: „Begrünte Bushaltestellen entfalten mit geringen Kosten große Wirkung für Artenschutz und Mikroklima. Die seltenen Bienenarten kehren zurück, bestäuben heimische Blüten und machen unsere Stadtnatur resillienter.“

Timo Fischer von der FDP unterstreicht den praktischen Nutzen: „Intelligente Stadtentwicklung verbindet Ökologie mit Funktionalität – genau das können begrünte Bushaltestellen leisten.“

Der Antrag wurde am 22. Mai in der Bezirksversammlung eingebracht – und mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen angenommen. Damit ist klar: Hamburg-Mitte macht weiter mit seinen grünen Dächern. Jetzt geht es darum, wo genau die nächsten Haltestellen begrünt werden können – und wie schnell das umgesetzt wird. (apa)