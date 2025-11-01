mopo plus logo
Steffen Rülke

Steffen Rülke leitet das Olympia-Vorprojekt in Hamburg. Foto: Marius Röer

  • HafenCity

Jetzt sind die Hamburger gefragt: So soll der Olympia-Funke in Hamburg überspringen

Mit großen Emotionen wollte die Stadt viele Hamburger am Samstag zum Auftakt der Olympia-Dialoge in der HafenCity mitreißen. Das Debakel von 2015, als die Bürger eine Olympia-Bewerbung in einem Referendum ablehnten, soll sich auf keinen Fall wiederholen. Von einem Schriftsteller über Sportstars bis zum Zauberer wurde einiges aufgefahren – die MOPO hat sich die Veranstaltung angeschaut und mit Teilnehmern über ihre Meinung gesprochen.

