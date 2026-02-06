mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elterngeld

Manche Familien müssten monatelang auf das Elterngeld warten (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

paidSo soll das Elterngeld in Hamburg bald schneller fließen

kommentar icon
arrow down

Junge Familien in Hamburg müssen teilweise monatelang aufs Elterngeld warten. Denn nicht nur für das Ausfüllen des 34-seitigen Antrags geht viel Zeit drauf, auch die Bearbeitung in den Ämtern ist komplex. Zum Teil müssen Daten noch händisch übertragen werden. Jetzt wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen dafür sorgen, dass Mütter und Väter das Elterngeld schneller und unkoplizierter bekommen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test