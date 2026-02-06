Junge Familien in Hamburg müssen teilweise monatelang aufs Elterngeld warten. Denn nicht nur für das Ausfüllen des 34-seitigen Antrags geht viel Zeit drauf, auch die Bearbeitung in den Ämtern ist komplex. Zum Teil müssen Daten noch händisch übertragen werden. Jetzt wollen die rot-grünen Regierungsfraktionen dafür sorgen, dass Mütter und Väter das Elterngeld schneller und unkoplizierter bekommen.





