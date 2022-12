Wie soll das Grundstück gegenüber dem Bergedorfer Schlosspark neu gestaltet werden? Ein Hamburger Architektenbüro hat sich im Wettbewerb gegen acht Konkurrenten durchgesetzt. Auf dem fast 3000 Quadratmeter großen Grundstück stehen momentan noch ein Hotel und ein Parkhaus, die 2025 einem Neubau-Ensemble weichen sollen. Eines wird jetzt schon deutlich: Es wird (noch) grüner.

Das Grundstück gehört dem Projektentwickler Trei Real Estate. Das Unternehmen hat in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt Bergedorf den Wettbewerb für ein gemischt genutztes Gebäudeensemble ausgerufen. Geplant sind Mietwohnungen auf einer Fläche von 7700 Quadratmeter. In den Erdgeschossen der Häuser soll sich Gewerbe ansiedeln. Ein Parkhaus soll es weiterhin geben.

Mieter, Anrainer und Besucher Bergedorfs sollen sich wohlfühlen

Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone der Bergedorfer Schloßstraße, gegenüber vom Schlosspark.

Die Grundidee des Siegerentwurfes, den das Altonaer Architektenbüro B99 eingereicht hat: Inspiriert von der kleinteiligen historischen Baustruktur Bergedorfs, wurden drei einzelne Gebäude mit unterschiedlichem Charakter und Nutzung entworfen. Das Ensemble umschließt einen begrünten Innenhof, der Teil der Parkanlage rund um das Schloss werden soll.

Bergedorf ist eine der beliebtesten Wohngegenden

Bergedorf liegt 20 Kilometer von der Hamburger Innenstadt entfernt und mausert sich immer mehr zu einer der beliebtesten Wohngegenden. Die Bergedorfer City wird derzeit komplett umgestaltet und soll eine moderne Bummel-Meile werden – beispielsweise mit einem achtstöckigen Hochhaus mitten in der historischen Fußgängerzone.

Bergedorf plant noch mehr Verschönerungsmaßnahmen seiner Innenstadt: So werden Entwürfe für eine weitere Nutzung des ehemaligen Karstadt-Kaufhauses am Sachsentor in Bergedorf diskutiert. (mp)