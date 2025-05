Ja, es stimmt, Hamburg hat viele Baustellen. Einige scheinen nie enden zu wollen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Attraktionen wie das Westfield-Center sind endlich fertig, nach fünf Jahren Umbau wird das Alsterufer an der Hohenfelder Bucht ab Juni so schön wie nie. Über der A7 kann man nun in zwei Deckelparks spazieren gehen, es gibt neue Radwege sind, die Stadt bekommt weitere grüne Oasen, Restaurants eröffnen trotz Krise – und bei sonnigem Wetter lässt sich das alles noch viel besser genießen! Hier sind unsere Entdecker-Tipps für ein grandioses Wochenende.