„So schön, so traurig, so menschlich“: Gratis-Eintritt in Hamburger Attraktion

Im Miniatur Wunderland startet am Dienstag, 6. Januar 2026, wieder die Aktion „Ich kann es mir nicht leisten“: An ausgewählten Januartagen dürfen alle Menschen kostenlos rein, die sich den Eintritt sonst nicht leisten können. Das Ganze läuft seit Jahren – und hat laut Wunderland bereits weit über 100.000 Besucherinnen und Besucher erreicht. Mitgründer Frederik Braun berichtet indes von rührenden Szenen.

Das Prinzip ist bewusst simpel – und basiert komplett auf Vertrauen: Kein Nachweis, keine Erklärung, keine Rechtfertigung. Wer an der Kasse sagt (oder auch nur andeutet): „Ich kann mir das nicht leisten“, bekommt ohne Diskussion ein Ticket. Alle Details zu den Terminen und dem Ablauf stehen hier auf der Wunderland-Seite.

„Wir standen da, mit feuchten Augen“

Wunderland-Mitgründer Frederik Braun beschreibt die Aktion in einem sehr persönlichen Neujahrs-Text als emotionalen Ausnahmezustand: Menschen erzählen an der Kasse plötzlich von ihrem Leben – von Jobverlust, Krankheit, knappen Renten, Alleinerziehen, Erschöpfung. Eine Szene, die ihn bis heute begleitet: Eine Mutter und ihr Sohn fangen an zu weinen, als sie die Tickets bekommen – der Junge habe nur diesen einen Wunsch gehabt. „Wir standen da zu dritt. Mit feuchten Augen. So schön. So traurig. So menschlich“, so berichtet Frederik Braun.

Das könnte Sie auch interessieren: Museen in Hamburg: Ein Publikumsmagnet hebt die Ticketpreise an

Und ja, es gibt jedes Jahr Diskussionen – auch darüber, ob das ausgenutzt wird. Braun sagt: Der Anteil sei sehr klein, deutlich unter fünf Prozent. Die Erfahrung aus vielen Jahren: Die große Mehrheit ist ehrlich, viele könnten sich nicht einmal ein Getränk im Bistro leisten. Sein Fazit: Vertrauen lohnt sich – und Menschlichkeit funktioniert. Das ist doch eine schöne Botschaft zum schon jetzt sehr turbulenten Neuen Jahr! (km)