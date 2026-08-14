Das teuerste Eis der Stadt (mit Kaviar!): MOPO-Reporterin Pauline Dötsch hat es in der Patisserie Johanna getestet. Florian Quandt

Mitten in der Speicherstadt wird es verkauft: das teuerste Eis Hamburgs. Das gibt es in der Eisboutique der Patisserie Johanna – direkt über der Patisserie am Kibbelsteg. Hier gibt es eine Hamburger Eiskreation: Nach dem Fischbrötchen gibt es den passenden Nachtisch – Eis mit Kaviar.

Drinnen ist die Eisboutique ganz im Stil der schicken Patisserie: Alles ist in Schwarz und Gold, es gibt eine edle Eistheke, zwei Schokobrunnen und ein Podest, das die Highlights der Patisserie in Szene setzt. Drinnen gibt es keine Sitzmöglichkeiten, vor der Tür dafür eine kleine Sitzbank und einen kleinen Tisch. Die Boutique wirkt deswegen aber nicht ungemütlich – sie sieht einfach sehr schick aus.

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Die Kaviar-Croissant-Eisstange für 18,90 Euro

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Sehr schick ist auch das teuerste Eis Hamburgs. Genau genommen ist es ein Eisbecher: die Kaviar-Croissant-Eisstange. Sie besteht aus einem Croissant aus der Patisserie, in das eine Kugel Tahiti-Vanille- und Haselnusseis, Haselnusscrunch, Schokosauce und als absolutes Highlight Imperial-Kaviar kommen. Das ist eine ganz schön große Portion und kostet 18,90 Euro.

Zubereitet wird sie direkt vor meinen Augen von Marvin. Er ist ausgebildeter Koch und trägt ordentliche schwarze Kleidung mit dem goldenen Logo der Patisserie. Mit viel Konzentration und Fingerspitzengefühl bereitet er die Eiskreation zu. Ich bekomme einen edel aussehenden Plastiklöffel und los geht’s.

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Das teuerste Eis der Stadt Hamburg ist die Kaviar-Croissant-Eisstange der Eisboutique der Patisserie Johanna. Florian Quandt

Auf meinem ersten Löffel habe ich alles drauf (bis auf das Croissant). Ich schmecke das cremige Eis mit der süßen Soße, der Crunch bringt die Textur mit rein. Dann setzt der salzige Geschmack des Kaviars ein und macht es geschmacklich so besonders. Wirklich lecker! Das ist mein erstes Mal Kaviar, und auch wenn er einen kleinen Eigengeschmack und eine eigene Textur hat, merke ich beides in meinem Eis nicht sonderlich.

Nach ein paar glücklichen Minuten voller Eis habe ich es so weit heruntergegessen, dass ich ab jetzt ins Croissant hineinbeißen kann. Das ist gewiss kein Moment für ein Foto, aber ein Moment für meine Geschmacksknospen. Der Eisbecher harmoniert sehr gut!

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Dabei ist die Kaviar-Croissant-Eisstange gerade gar nicht der Kassenschlager. Am Anfang wurde sie wohl häufig von Kunden gekauft, die neugierig auf die Geschmackskombination waren. „Die Kunden waren sehr erstaunt, dass man Kaviar in der Patisserie verwendet, auch in Kombination mit Eis“, erzählt Chef-Pâtissier Marcel Reinhardt.

Alle Komponenten der Eisbecher der Patisserie Johanna Eisboutique werden im Hause selbst zubereitet. Florian Quandt

Jetzt scheint es so, als ob die Kundinnen und Kunden den Geschmack kennen und auf der Suche nach etwas Neuem sind. Gerade ist das August-Special der Kassenschlager: eine Kombination aus Zitroneneis, Pistazien und Pfefferbaiser. Dazu gibt es eine Pipette, mit der man selbst Olivenöl darüberträufeln kann.

Die Ideen für die Eisbecher stammen vom Chef-Pâtissier. Seine Inspirationen findet er zum Beispiel im Urlaub auf Wochenmärkten. Für die Kaviar-Croissant-Eisstange haben ihn die Zutaten selbst inspiriert: „Ich finde Kaviar unheimlich spannend, von der Textur und der Salzigkeit.“ Dann wird viel ausprobiert und das Leckerste ins Sortiment aufgenommen.

Die Eisboutique schafft ein richtiges Eis-Erlebnis

Mit den Kreationen will die Eisboutique ein Eis-Erlebnis schaffen. Kundinnen und Kunden sollen Eis neu entdecken und nicht mal eben schnell eines mit auf die Hand nehmen.

Der Preis habe bisher niemanden abgeschreckt, der in die Eisboutique kam. Den meisten sei auch klar, dass Kaviar teuer ist.

Das Eis-Erlebnis hat mir persönlich wirklich gut geschmeckt, der Kaviar war sehr aufregend. Aber nicht so besonders, dass es mein neues Lieblingseis wird. Eine gute Kugel Erdbeereis reicht mir meistens schon. Bei einem zweiten Besuch in der Eisboutique Johanna würde ich lieber etwas anderes probieren. Wie viele andere Kundinnen und Kunden bin ich jetzt sehr neugierig auf die anderen Geschmackskombinationen. (pli)