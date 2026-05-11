So preist ein Luxus-Makler die Hamburger Burg bei Kleinanzeigen an – das kostet sie

Deutschlands wohl kleinste Burg in Poppenbüttel sucht einen neuen Besitzer: Der Preis: 1,1 Millionen Euro. Wie die Burg Henneberg in Zukunft aussehen könnte, zeigt der Makler mit KI-Bildern.

Die Luxus-Maklerfirma „Rothenschloss GmbH“ vermarktet das historische Gebäude. Auf „Kleinanzeigen” bieten die Makler das „romantische Anwesen” für 1,1 Millionen Euro zum Verkauf an. Mit KI-generierten Bildern zeigt das Unternehmen, welches Potenzial nach einer Renovierung in Burg und Gelände steckt. Die Bilder zeigen den weihnachtlich geschmückten Rittersaal, marmorne Badezimmer und einen schneebedeckten Pavillon. Das „Abendblatt” berichtete zuerst.

Die Burg Henneberg – besser bekannt als „Alsterschlösschen” – liegt direkt am Schleusenteich an der Alster und verfügt über einen privaten Anleger. Ein englischer Landschaftsgarten umgibt das 3137 Quadratmeter große Grundstück. Zur Burg gehören unter anderem ein zwölf Meter hoher Turm, ein Rittersaal und eine standesamtlich anerkannte Kapelle. Die Nutzungsmöglichkeiten reichen vom Atelier über ein Café bis hin zur Eventlocation oder Vereinsimmobilie.

Konzerte, Open-Airs und Trauungen – das „Alsterschlösschen” bietet viele Nutzungsmöglichkeiten

In den vergangenen Jahren wurde die Burg vor allem kulturell genutzt: Über 550 Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 250 Gästen und mehr als 40 Trauungen pro Jahr fanden dort statt. Die Eigentümerin betont gegenüber den Maklern: Die Burg sei kein klassischer Gewerbebetrieb, sondern ein kulturell geprägtes Privatprojekt – betrieben über eine Stiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin gewinnt Traumhaus auf Nordseeinsel

Im Jahr 1884 ließ die Familie Henneberg die Burg bauen. 2013 übernahm Miriam Hager die Burg und schon ein Jahr später fanden – nach jahrzehntelangem Stillstand – wieder Konzerte, Tangoabende und Veranstaltungen im Rittersaal statt. Die Burg steht als „Kulturdenkmal Burgruine Henneberg” unter Denkmalschutz – besondere Nutzungsbeschränkungen gibt es nicht.