Ein Blick aus der Luft auf Hamburg und die Hafencity. (Symbolbild)

Ein Blick aus der Luft auf Hamburg und die HafenCity. (Symbolbild)

paidSo niedrig wie lange nicht: Hamburger Mietenspiegel steigt kaum – woran das liegt

Eine überraschende Nachricht kam am Dienstag aus dem Rathaus: Seit 2023 ist die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in Hamburg um gerade einmal 1,12 Prozent gestiegen – so wenig wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das liegt allerdings nicht daran, dass es plötzlich überall billiger wäre, sondern an einer neuen Rechenmethode. Warum das für Mieterinnen und Mieter trotzdem eine eine sehr gute Nachricht ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

