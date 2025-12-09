Eine überraschende Nachricht kam am Dienstag aus dem Rathaus: Seit 2023 ist die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in Hamburg um gerade einmal 1,12 Prozent gestiegen – so wenig wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das liegt allerdings nicht daran, dass es plötzlich überall billiger wäre, sondern an einer neuen Rechenmethode. Warum das für Mieterinnen und Mieter trotzdem eine eine sehr gute Nachricht ist.





