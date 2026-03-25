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Handwerkskammer

Bei der Diskussionsveranstaltung konnte das Publikum ein Stimmungsbild zur Bewerbung abgeben. Foto: Kirsten Haarmann/kh-fotografie.com

  • Hamburg-Neustadt

paidHamburg diskutiert Olympia: „Wir wollen ein Sommermärchen in dieser Stadt“

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Der Kampf um Olympische Spiele geht in die heiße Phase: Ende Mai stimmen die Hamburger über eine Bewerbung der Hansestadt ab. Beim ersten großen Live-Duell diskutierten Olympia-Befürworter und Gegner am Dienstagabend in der Handwerkskammer hart in der Sache. Die MOPO berichtet, wer die flammendste Rede hielt, wer sich in Rage redete und wer für einen Schmunzel-Moment sorgte.

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