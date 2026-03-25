Der Kampf um Olympische Spiele geht in die heiße Phase: Ende Mai stimmen die Hamburger über eine Bewerbung der Hansestadt ab. Beim ersten großen Live-Duell diskutierten Olympia-Befürworter und Gegner am Dienstagabend in der Handwerkskammer hart in der Sache. Die MOPO berichtet, wer die flammendste Rede hielt, wer sich in Rage redete und wer für einen Schmunzel-Moment sorgte.