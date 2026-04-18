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Tester Arne Ewerbeck mit Bratpfanne.

Arne Ewerbeck ist Co-Gründer vom Food-Start-up „The Raging Pig Company“. Für die MOPO testete er Burger-Pattys. Foto: / Florian Quandt

  • Vegan-Kolumne

paidSo lecker schmecken pflanzliche Burger-Pattys

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Ein Brioche-Brötchen, ein Patty, Salat, Gewürzgurken, Tomate (wer’s mag), mal Käse, Sauce: Grob ist das der Baukasten für einen Burger – viele Varianten sind je nach Geschmack möglich. Das A und O ist sicher das Patty. Und davon gibt’s auch ein breites Sortiment aus rein pflanzlichen Zutaten. Die MOPO ließ für diese Kolumne, die ziemlich genau vor zwei Jahren erstmals erschien, zwölf Pattys testen. Die billigsten kosten umgerechnet 99 Cent für 100 Gramm, die teuersten etwas mehr als das Doppelte.



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