Was verdient eigentlich ein Mönch?

Über Geld spricht man nicht? Oh doch! Wir machen regelmäßig mit Menschen aus Hamburg den Kassensturz – in dieser Woche mit einem Mönch.

Ich bin Bruder Lukas und ich verdiene gar kein Geld. Bei meinem Eintritt ins Kloster Nütschau bei Bad Oldesloe vor 15 Jahren habe ich das Gelübde der Armut abgelegt. Das heißt, dass ich keinen eigenen Besitz habe. Alles, was ich benutze, gehört der Gemeinschaft, vom Handy bis zur Hose.

Kühlschrank ist voll, aber Sonderwünsche gibt es nicht

Wir leben einfach: Jeder hat im Kloster ein kleines Zimmer mit Bett, Tisch, Schrank und einem eigenen Bad. Gegessen wird gemeinsam, eingekauft für alle. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, nicht selbst entscheiden zu können, was man kauft. Der Kühlschrank ist immer voll, Sonderwünsche gibt es kaum.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Falls ich doch mal etwas Bestimmtes brauche, frage ich den Bruder, der unsere Finanzen verwaltet. Wenn wir unterwegs sind, haben wir „Verfügungsgeld“ dabei, für ein Eis oder einen Kaffee. Da sind wir sehr großzügig. Geiz ist eine ganz schlimme Eigenschaft der Menschheit.

Kloster verdient Geld mit Gästebetrieb

Unser Geld kommt von unseren Häusern und Ländereien, inklusive großem Gästebetrieb mit 20.000 Besuchern pro Jahr. Die Einnahmen gehen vollständig in die Gemeinschaftskasse. Steuern zahlen wir nicht, auch keine Kirchensteuern. Wir sind normal krankenversichert, aber nicht rentenversichert. Sollte ich austreten, müsste das Kloster meine Rentenzeit nachversichern, damit der Staat nicht dafür aufkommen muss.

Was dieser Lebensstil mir schenkt, ist Freiheit. Es ist wirklich sehr entlastend, sich um das ganze Thema Geld nicht sorgen zu müssen. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass genug Geld zum Leben da ist oder dass meine Versicherungen und Rechnungen bezahlt werden. Stattdessen kann ich meine Energie in meine Gebete, die Menschen und weitere Projekte stecken.

Das könnte Sie auch interessieren: Partys und Burnout? Wie wild ist der Job als Werbetexter und was verdient man damit?

Gleichzeitig sehe ich, wie sehr sich draußen alles ums Geld dreht. Das macht mir auch Sorgen. Wir haben so viele andere wichtige Währungen, zum Beispiel Zeit, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Zeit für die Familie, Zeit füreinander – und die lässt sich eben nicht mit Geld kaufen.

0 Euro/Bruttogehalt im Jahr