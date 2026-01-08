Die markante Köhlbrandbrücke im Hafen gilt als eins von Hamburgs Wahrzeichen – und sie ist ziemlich marode. Deshalb soll das 1974 eröffnete Bauwerk künftig durch einen Neubau ersetzt werden. Im vergangenen Jahr tagte dazu eine Jury, die schließlich einen Siegerentwurf krönte. Die MOPO zeigt, wie dieser aussieht, und erklärt, warum dieser fast so aussieht, wie die alte Brücke. Ganz offiziell ist die Entscheidung aber aus einem ganz bestimmten Grund noch nicht.





