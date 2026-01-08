mopo plus logo
Die Köhlbrandbrücke bei Sonnenuntergang – ein paar Jahre können Hamburger Anblick noch genießen.

Die Köhlbrandbrücke bei Sonnenuntergrund – ein paar Jahre können Hamburger diesen Anblick noch genießen, dann kommt der Neubau.

paidBeschlossen! So sieht die neue Köhlbrandbrücke aus

Die markante Köhlbrandbrücke im Hafen gilt als eins von Hamburgs Wahrzeichen – und sie ist ziemlich marode. Deshalb soll das 1974 eröffnete Bauwerk künftig durch einen Neubau ersetzt werden. Im vergangenen Jahr tagte dazu eine Jury, die schließlich einen Siegerentwurf krönte. Die MOPO zeigt, wie dieser aussieht, und erklärt, warum dieser fast so aussieht, wie die alte Brücke. Ganz offiziell ist die Entscheidung aber aus einem ganz bestimmten Grund noch nicht.


