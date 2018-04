So klappt´s auf dem Flohmarkt: Tipps vom Trödel-Junkie

MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel verrät seine Schnäppchen-Tricks

Seit ich 1970 mit meiner Mutter auf dem Flohmarkt am Fischmarkt war, bin ich Trödel-Junkie. Bei mir vergeht keine Woche ohne Flohmarkt-Besuch. Hier meine zehn goldenen Regeln für den erfolgreichen Flohmarkt-Besuch.

Früh kommen – oder spät: Frühmorgens kann man wertvolle Teile schnappen, bevor sie die Profis aufkaufen. Und kurz vor Markt-Ende kostet alles nur die Hälfte.

Planvoll vorgehen: Nicht kreuz und quer laufen! Am besten den Markt erst einmal umrunden und dann Reihe für Reihe abgehen.

Die analog/digitale Uhr von Citizen aus den 70er Jahren ist etwa 120 Euro wert. Gefunden auf dem Kampnagel für 3 Euro. Marius Roeer Foto:

Niemals zeigen, dass man ein Teil unbedingt haben will: Fragen Sie lieber erst nach anderen Dingen am Stand und erkundigen Sie sich dann „beiläufig“ nach dem Preis des Wunschteils.

Schweizer Messer und Lupe mitnehmen: Technische Dinge unbedingt genau prüfen. Uhren immer aufziehen, dann eine Runde auf dem Markt drehen und sehen, ob die Uhr danach noch läuft. Die Überholung einer alten Armbanduhr kostet mindestens 80 Euro!

Diese beleuchtete „Burg“ ist ein russisches Radio! Gefunden auf der Flohschanze für 5 Euro. Marius Roeer Foto:

Manchmal nicht mehr handeln: Gelegentlich ist der geforderte Preis einfach so niedrig, dass man sofort zuschlagen sollte – versuchen Sie dann nicht, noch ein paar Euro zu sparen.

Offen für Neues sein: Auch wenn Sie eigentlich nur Spielzeugautos oder Orden sammeln: Gönnen Sie sich öfter mal etwas ganz anderes. Vielleicht was Abseitiges. Wer sich nur auf sein Sammelgebiet konzentriert, hat nur den halben Spaß auf Flohmärkten.

Dieser Druck von Künstler Roy Lichtenstein ist noch aus den 70er Jahren. Gefunden auf der Flohschanze für 35 Euro. Marius Roeer Foto:

Nett sein! Nicht wenige Verkäufer sind auf das Geld nicht angewiesen. Die machen Ihnen auch mal einen Tiefpreis, nur weil Sie sympathisch sind.

Achtung, Taschendiebe! Münzgeld und ein paar kleine Scheine in die Hosentasche stecken. Die Geldbörse gehört in eine Innentasche – am besten mit Verschluss.

Diese kultige Lampe ist mehr als einen Meter hoch und stammt von „Ilka-Plast“ in Walsrode. Gefunden auf den Colonnaden für 70 Euro. Marius Roeer Foto:

Bis zum übernächsten Markt warten: Viele Händler kommen regelmäßig auf Märkte. Wenn Ihr Wunschteil längere Zeit nicht weggegangen ist, können Sie sicher sein, es mit einem guten Abschlag vom geforderten Preis zu bekommen.

Limit setzen: Überlegen Sie sich, was Ihnen das Teil wert ist, bevor Sie nach dem Preis fragen.