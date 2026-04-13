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Schule an der Isebek

Die Schule an der Isebek wird auch Ziegenschule genannt. Foto: Anke Geffers

paidHamburger Kulturdenkmal: So kam die „Ziegenschule“ zu ihrem Namen

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Parallel zum Isebekkanal verläuft die Bismarckstraße vom Stadtteil Hoheluft-West bis nach Eimsbüttel. Entlang der Straße sind nicht nur kleine Geschäfte, Cafés und ein beliebtes Restaurant zu finden, hier verstecken sich auch Überreste einer Kirche. Am Ende wartet ein warmes Solebad auf die Winter-Spaziergänger. Unsere Tipps für Schmausen und Shopping. Wir klären außerdem die Frage, wie die Ziegenschule zu ihrem Namen kam.


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