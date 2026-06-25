Die neue Billebrücke soll Hammerbrook und Rothenburgsort besser an die großen Parkanlagen der Innenstadt anbinden. Die Konstruktion ist eine Neuheit für Hamburg.

Hamburg bekommt eine neue Brücke über die Bille: Sie soll künftig das Parks-Gelände am Hochwasserbassin mit dem Neuen Huckepackbahnhof verbinden – und damit Hammerbrook und Rothenburgsort besser an die großen Parkanlagen der Innenstadt anbinden.

Die Brücke ist Teil des Alster-Bille-Elbe-Grünzugs, der eine grüne Verbindung von der Außenalster bis nach Entenwerder schaffen soll. Der Realisierungswettbewerb ist nun entschieden: Gewonnen hat der Entwurf von knippershelbig GmbH und DKFS Architects PartGmbB. Er setzt erstmals in Hamburg auf eine hybride Holzkonstruktion.

Fegebank: „Grüne Achse von der Außenalster bis nach Entenwerder“

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„Mit dem Alster-Bille-Elbe-Grünzug schaffen wir eine durchgehende, grüne Achse von der Außenalster bis nach Entenwerder“, sagte Umweltsenatorin Katharina Fegebank. „Ein riesiger Gewinn für die Lebensqualität in Hamburg.“ So bringe man moderne Stadtentwicklung, Fuß- und Radverkehr und nachhaltige, innovative Architektur zusammen.

Oberbaudirektor Franz Josef-Höing lobte die „elegante Holzbrücke“, die sich mit ihrer geschwungenen Form in den Landschaftsraum einfüge. Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer betonte, die Brücke bringe Stadtteile näher zusammen und schaffe direkte Wege, wo heute noch Umwege nötig seien.

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So soll die neue Billebrücke einmal aussehen. knippershelbig GmbH/DKFS Architekten

Durchgeführt wurde der Wettbewerb von der Billebogen Entwicklungsgesellschaft für die Umweltbehörde als Bauherrin. Planung und Bau übernimmt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Baubeginn ist voraussichtlich 2028.