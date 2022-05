Abkassieren bei Flüchtlingen: Neue Erkenntnisse im Fall Fynn Kliemann

Fynn Kliemann galt als glänzendes Vorbild: der Anpacker, der Helfer in der Not, der Einfallsreiche. Bis Recherchen aufdeckten, dass er und die Firma „Global Tactics“ mangelhafte Masken an Hilfsorganisationen verkauft haben sollen und diese alles andere als fair produziert wurden. Kliemann bestritt, davon gewusst und bewusst gelogen zu haben. Doch neue Erkenntnisse bringen seine Verteidigung zum Wanken.

Kann man Fynn Kliemann tatsächlich „nur“ Unaufmerksamkeit mit Blick auf seine Zusammenarbeit mit „Global Tactics“ vorwerfen? Neue Recherchen des „stern“ lassen an der Darstellung zweifeln: Sie legen nahe, dass Kliemann Bescheid wusste und in die Prozesse eingebunden war.

Recherche: Influencer wusste über Masken-Deals Bescheid

Der Influencer und die Firma „Global Tactics“ stehen seit Anfang Mai wegen unterschiedlicher Maskendeals in der Kritik. Das „ZDF Magazin Royale“ hatte enthüllt, dass die Firma nicht wie öffentlich kommuniziert nur fair und in Europa produzierte Masken zum Selbstkostenpreis vertrieben hatte – sondern auch in Bangladesch und Vietnam zu Niedriglöhnen produzieren ließ. Kliemann hatte nach den Enthüllungen gegenüber dem „stern“ bestritten, mit diesen Geschäften etwas zu tun gehabt oder Geld damit verdient zu haben.

Doch nun zeigt sich: Nachrichten an verschiedene Hilfsorganisationen, die dem „stern“ vorliegen, tragen in der Signatur Kliemanns Namen samt Anschriften seiner Unternehmen. Dort heißt es wörtlich: „in Kooperation mit Fynn Kliemann“. Auch war Kliemanns Assistentin mindestens bei einer Mail, in der über 25.000 Masken für die Hilfsorganisation „Sea Watch“ verhandelt wurde, in Kopie und wurde in dem Schreiben direkt angesprochen.

Doch damit nicht genug: Die Masken, das belegen Rechnungen, wurden teilweise für das doppelte des Einkaufpreises an die Hilfsorganisationen verkauft. Etwa 100.000 Masken, die an Flüchtlinge auf den griechischen Inseln gingen, waren dabei so unbrauchbar, dass sie in Deutschland unverkäuflich waren.

Doch nicht nur die Masken-Deals treiben Kliemann derzeit immer mehr in die Enge. Die „stern“-Recherchen ergaben ebenfalls, dass die Firma „Global Tactics“ über mehrere Monate Spendengelder für Menschen aus der Ukraine nicht weitergegeben hat. (vd)