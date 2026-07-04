Das französische Restaurant „Marseille“ an der Großen Elbstraße ist dauerhaft geschlossen. Doch die Gäste dürfen auf etwas Neues hoffen.

Bouillabaisse, Sauté vom Rinderfilet, Crème Brûlée: Französische Küche gab es 18 Jahre lang im Restaurant „Marseille“ in der Große Elbstraße 164 (Altona-Altstadt). Doch nun ist überraschend Schluss.

„So, das war es!“ Mit diesen knappen Worten verkündet Inhaber Milenko Gavrilovic auf seiner Webseite das Aus. „Nach 18 Jahren kann ich nur sagen: Vielen Dank, dass ich es so lange machen durfte!“

Das französische Lokal „Marseille“ in Hamburg hat dauerhaft geschlossen

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Im „Marseille“ kamen französische Klassiker auf den Tisch. Im Sommer saßen die Gäste auf der Terrasse. „Umgeben von mediterranem Flair, mit leichtem Meeresduft in der Luft, ziehen hier Schiffe und Sorgen gleichermaßen vorbei“, umschrieb es Gavrilovic selbst. „Dazu ein frisches Glas Rosé – und Hamburg fühlt sich fast ein bisschen wie Südfrankreich an.“

Auch Star-Koch Christian Rach ging hier gerne essen, lobte die kreative, abwechslungsreiche Küche und den Gastgeber, der „immer offen für spannende, geistreiche Gespräche“ sei.

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Das Restaurant war für Milenko Gavrilovic, der außerdem Mitinhaber des „Eisenstein“ in Ottensen und des Feinkostgeschäfts „Hej Milo“ im Schanzenviertel ist, eine echte Herzensangelegenheit: „Das ,Marseille’ ist in erster Linie aus Emotionen geboren worden. Aus dem Genuss am Essen, der Liebe zum Wein oder der Freude, andere Menschen mit dem zu begeistern was einen selbst begeistert.“

Doch nun bleiben die Türen zu. Auch am „Marseille“ ging die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gastro nicht vorbei. Viele Preise schossen zuletzt in die Höhe.

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Doch den Stammgästen bleibt noch ein Fünkchen Hoffnung, dass Milenko Gavrilovic eventuell noch mal einen Neustart wagt: „Man sieht sich“, schreibt er zum Abschied. „Den Standort gebe ich auf, aber die Idee nicht.“



