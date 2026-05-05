Single-Hochburg Hamburg: In den meisten Haushalten lebt nur noch eine Person

Hamburg ist eine echte Single-Hochburg! In mehr als der Hälfte aller Haushalte lebt nur eine Person. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein für das Jahr 2025.

In 55,4 Prozent aller Hamburger Haushalte lebte im vergangenen Jahr demnach nur eine Person. Außerdem gibt es nur in rund jedem sechsten Haushalt Kinder. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass der Anteil der Haushalte mit Kindern ziemlich konstant blieb. Insgesamt gab es in Hamburg rund 1.078.000 Haushalte, davon sind 598.000 Single-Haushalte. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Hamburg: In diesen Stadtteilen wohnen die meisten Singles

Vor allem in Billbrook, Dulsberg, St. Pauli, Kleiner Grasbrook/Steinwerder und Barmbek-Nord gibt es viele Alleinstehende – hier lebten in mehr als 70 Prozent aller Haushalte nur eine Person. Zum Vergleich: In Lemsahl-Mellingstedt, Tatenberg und Wohldorf-Ohlstedt lagen die Anteile der Einpersonenhaushalte dagegen nur bei rund einem Drittel.

Und wo ist die Stadt besonders kinderreich? In Neuallermöhe, sagt die Statistik. Dort lebten im vergangenen Jahr in 27,5 Prozent aller Haushalte Kinder. Zum Vergleich: In ganz Hamburg sind es nur etwa 17,5 Prozent. Dicht darauf folgten Wohldorf-Ohlstedt (26,9 Prozent), Lemsahl-Mellingstedt und die HafenCity (jeweils 26,8 Prozent).

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Die Stadtteile mit den geringsten Kinderanteilen in Haushalten waren Billbrook, St. Georg, Kleiner Grasbrook/Steinwerder und Dulsberg. In nicht einmal jedem zehnten Haushalt lebten Kinder. Hier gab es kaum eine Veränderung zum Vorjahr.