Silvester live: So ist die Lage in Hamburg – Polizei mit Großaufgebot

Willkommen beim MOPO-Silvesterticker! Ob Sie noch schnell Berliner besorgen, sich langsam für die Party fertig machen oder das Jahr ganz entspannt auf dem Sofa Revue passieren lassen – wir sind live für Sie dabei! Wir berichten über die wichtigsten Einsätze von Polizei und Feuerwehr, besondere Vorfälle, größere Lagen und alles, was zum Jahreswechsel in und rund um Hamburg passiert. Außerdem sind wir direkt vor Ort bei der großen ZDF-Silvestergala in der HafenCity. Bleiben Sie dran – wir halten Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden.