Der Hammer ist gefallen: Am Donnerstag ist das Gelände der 2021 pleitegegangenen Hamburger Traditionswerft Sietas in Neuenfelde zwangsversteigert worden – an die Stadt Hamburg. Sie hatte das höchste Gebot abgegeben. Damit wird das 14 Hektar große Grundstück an der Elbe städtisch – und das letzte Kapitel der ältesten deutschen Werft für immer geschlossen. Die MOPO erklärt, was jetzt mit dem Gelände passieren soll.

















