Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert Preiserhöhungen im Fernwärmebereich. Und fordert auf, sich einer Sammelklage anzuschließen.

Fernwärmekunden von E.on in Hamburg können sich noch bis zum 14. September 2026 einer Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) anschließen. Hintergrund sind teils deutliche Preiserhöhungen des Anbieters, die nach Ansicht der Verbraucherzentrale Hamburg auf unzulässigen Preisänderungsklauseln beruhen.

In Hamburg sind sieben Fernwärmegebiete betroffen: Bergedorf-West, Bergstedt/Volksdorfer Damm, Hanhoopsfeld, Lohbrügge-Nord, Marmstorf, Rahlstedt-Meiendorf und Rahlstedt-Ost. Kunden aus diesen Gebieten empfiehlt die Verbraucherzentrale zu prüfen, ob sie sich der Sammelklage anschließen können. Das geht mit dem Online-Klagecheck und gilt auch, wenn der Fernwärmevertrag inzwischen beendet wurde.

Eine Anmeldung beim Bundesamt für Justiz ist kostenlos und verhindert, dass mögliche Ansprüche während des Verfahrens verjähren.

Anzeige

Im Erfolgsfall: Überzahlte Beträge zurückfordern

Rückenwind bekommen die Verbraucherschützer durch eine mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Hamm am 24. August. „Das Gericht hat erkennen lassen, dass es die Preisänderungsklauseln von E.on für unwirksam hält – ein gutes Signal für betroffene Kundinnen und Kunden“, sagt Jan Bornemann von der Verbraucherzentrale Hamburg. Unklar ist allerdings noch, für wie viele Versorgungsgebiete diese Einschätzung gelten wird.

Anzeige

Bleibt das Gericht bei seiner vorläufigen Einschätzung, könnten Teilnehmer der Sammelklage im Erfolgsfall überzahlte Beträge zurückfordern. Betroffene sollten außerdem Preiserhöhungen durch E.on vorsorglich widersprechen, sofern sie das noch nicht getan haben. (kla)