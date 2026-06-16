Sie wurde fast ein Jahrhundert alt: Holocaustüberlebende Ruth Dräger ist tot

Sie war einer der letzten noch lebenden Menschen in Hamburg, welche die alte Bornplatzsynagoge noch von innen kannte: die Holocaustüberlebende Ruth Dräger. Jetzt ist die im Grindelviertel (Rotherbaum) aufgewachsene Jüdin im Alter von 98 Jahren gestorben.

Schon der Start ins Leben war nicht leicht für die als Ruth Geistlich geborene Jüdin: Sie war unehelich. Ihre Mutter war noch sehr jung und konnte sich nicht um sie kümmern. So kam das Mädchen kurz nach seiner Geburt 1928 in das jüdische Waisen- und Kinderheim Paulinenstift am Laufgraben, wo es die ersten Jahre lebte. Der Vater nahm sich 1939 das Leben.

Ruth Dräger wuchs in einem Waisenhaus im Grindelviertel auf

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Ruth Dräger besuchte die Talmud-Tora-Schule am Grindelhof, bis diese 1941 geschlossen wurde. So wie viele ihrer Mitschülerinnen musste die damals 13-Jährige Zwangsarbeit in einer Pulverfabrik leisten.

Ruth Dräger, geb. Geistlich (1928-2026) hfr

Als im Sommer 1942 die Deportationen begannen und auch das Waisenhaus den Befehl zum Abtransport erhielt, holte Ruths Großvater das Mädchen zu sich nach Hause in die Wexstraße – und rettete ihr so das Leben. Endlich war Ruth Dräger bei ihrer Familie. Doch die Geborgenheit währte nur kurz. Schon bald musste die Familie Geistlich in das sogenannte Judenhaus in der Bornstraße 22 umziehen.

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Von dort wurde sie 1943 gemeinsam mit ihrer Mutter Asta, ihrer jüngeren Schwester Dorrit sowie ihrer Tante Vera nach Theresienstadt deportiert. Auch dort musste sie Zwangsarbeit leisten. Und doch hatte Ruth Glück: Anders als ihre Freundinnen aus dem Waisenhaus, die in Auschwitz ermordet wurden, überlebte sie den Holocaust. Ebenso wie ihre Mutter, Schwester und Tante.

Ruth Dräger und ihre Verwandten überlebten den Holocaust in Theresienstadt

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Trotz des Schmerzes, den sie in ihrer Heimatstadt erfahren hatten, kehrten die vier Geistlichs im August 1945 nach Hamburg zurück. Während Mutter Asta Geistlich 1949 mit ihrer zweiten Tochter, Dorrit, in die USA auswanderte, blieb Ruth in der Hansestadt. Fast 30 Jahre lang lebte sie mit ihrem Mann in der Kielortallee bis die jüdische Gemeinde das Haus verkaufte. Auch danach blieb sie ihrem Bezirk Eimsbüttel treu.

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„Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Ruth Dräger erfahren“, teilte die Stiftung Bornplatzsynagoge am Dienstag mit. „Mit Ruth Dräger verliert Hamburg eine beeindruckende Persönlichkeit und eine der letzten Zeitzeuginnen, die als jüdisches Kind mit der Bornplatzsynagoge aufwuchs, die Verfolgung und die Schrecken der Shoa überlebte und ihrer Heimatstadt Hamburg dennoch zeitlebens verbunden blieb.“

Zuletzt hatte Ruth Dräger ihre Freude über den geplanten Wiederaufbau der alten Synagoge zum Ausdruck gebracht. Sie sollte ihn nicht mehr erleben.