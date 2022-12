Der Krieg hat sie überrumpelt. Überall auf der Welt versuchen ukrainische Seefahrer derzeit, zu ihren Familien zu kommen. Fiete Sturm ist Diakon in der Seemannsmission Hamburg. Er erlebt die Verzweiflung der Männer.

Vier ukrainische Seeleute sind in den letzten Stunden zu ihm gekommen. Aufgelöst, mit dem sehnlichen Wunsch, schnell zu ihren Familien zu gelangen. Zwei der Männer seien gleich wieder aufgebrochen, in Richtung Warschau. Verwandte sollen sie da abholen und in die Ukraine bringen. Das ist zumindest ihr Plan – und ihre einzige Hoffnung.