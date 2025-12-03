Sie wird die neue Chefin der Hamburger Staatsanwaltschaft

Wechsel an der Spitze der Hamburger Staatsanwaltschaft: Nachdem der frühere Leitende Oberstaatsanwalt Ralf Peter Anders nach Schleswig-Holstein gewechselt ist, steht nun seine Nachfolgerin fest. Diese bringt wertvolle Erfahrung mit ins Amt.

Die Leitende Oberstaatsanwältin Kathrin Hiersemenzel führt künftig die Staatsanwaltschaft Hamburg. Die 57-Jährige folgt damit auf Ralf Peter Anders, der im Juni als Generalstaatsanwalt nach Schleswig-Holstein gewechselt ist.

Justizsenatorin: Hiersemenzel steht für „moderne Justiz“

„Mit Kathrin Hiersemenzel übernimmt eine erfahrene Leitende Oberstaatsanwältin die Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg“, erklärt Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Die Hamburgerin habe sich als konsequente Strafverfolgerin und kompetente Managerin bewährt.

Kathrin Hiersemenzel wird die neue Leiterin der Hamburger Staatsanwaltschaft.

Während ihrer früheren Arbeit bei der Staatsanwaltschaft verantwortete Hiersemenzel unter anderem die Einführung der E-Akte. Außerdem schloss sie als Leitende Oberstaatsanwältin im vergangenen Jahr den Umzug der Staatsanwaltschaft in das Michaelisquartier ab. Laut Gallina stehe sie durch diese Aufgaben „für eine digitale und moderne Justiz.“

Zweitgrößte Staatsanwaltschaft in Deutschland

Auch Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich lobt die zukünftige Chefin der Staatsanwaltschaft: Hiersemenzel sei eine der engagiertesten und routiniertesten Staatsanwältinnen, die er kenne. „Mit ihr als neuer Leiterin der Staatsanwaltschaft Hamburg sehe ich optimistisch in die Zukunft.“

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ist nach Berlin die zweitgrößte in Deutschland. Rund 600 Mitarbeitende sind hier beschäftigt, darunter etwa 210 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie rund 50 Amtsanwältinnen und Amtsanwälte. (mp)