Sie hat bei Tim Mälzer das Kochen gelernt – und tritt am 25. Mai gegen ihren Ex-Chef in der Vox-Show „Kitchen Impossible“ an. Clara Hunger (30) erobert nicht nur Hamburgs Küchen, sondern auch das Koch-Fernsehen. Die MOPO hat mit ihr über ihren berühmten Ausbilder gesprochen, Gebrüll in Spitzenküchen und ihre eigenen Restaurant-Pläne für Hamburg.