Vor über sechs Jahren, im Juni 2019, rollten die ersten E-Scooter durch Hamburg – und seitdem prägen sie das Stadtbild. Für viele sind sie eine praktische Alternative zum Fahrrad, andere sehen in ihnen ein Sicherheitsrisiko, vor allem auf Gehwegen. Neue Zahlen zeigen nun, wie viele Roller tatsächlich unterwegs sind. Eine Obergrenze gibt es in der Hansestadt bisher nicht – und das hat einen ganz bestimmten Grund.






