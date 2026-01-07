mopo plus logo
„Hinz&Kunzt“-Verkäufer Marian.

„Hinz&Kunzt“-Verkäufer Marian starb im Juni 2025, nachdem er in Altona zusammengeschlagen worden war. (Archivbild) Foto: Carlos Kella

paidAlkoholsucht und tödliche Prügel: Zwei tragische Obdachlosen-Schicksale in Hamburg

Mindestens 17 obdachlose Menschen sowie eine unbekannte Zahl Wohnungsloser sind 2025 auf Hamburgs Straßen gestorben. Matze (37) und Marian (65) waren zwei von ihnen. Der eine saß immer mit seinem besten Freund zusammen, der andere verkaufte das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“. Einer erlag seiner Alkoholsucht, der andere wurde zu Tode geprügelt. Die MOPO hat beide Schicksale rekonstruiert.


