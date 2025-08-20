Multi-Millionen-Objekt: Werfen Sie hier einen Blick in Hamburgs teuerste Wohnung

Wohnen Deluxe: Die Plattform Immowelt hat bei einem Ranking die zehn teuersten Wohnungen in ihrem deutschlandweiten Angebot gekürt. Das Ranking zeigt: Drei der Luxus-Apartments liegen in Hamburg.

Wer in Deutschland besonders nobel wohnen möchte, sollte sich vor allem in Berlin, München und Hamburg umsehen. Denn einem aktuellen Ranking der Immobilienplattform „Immowelt“ zufolge befinden sich in diesen Städten die exklusivsten – sprich: teuersten – Wohnungen.

Hamburg überzeuge dabei mit seinem „nordischen Hafen-Flair“, wie es in einer Pressemitteilung von „Immowelt“ heißt. Wer nicht aufs Geld achten muss, residiert hier gerne in Premiumlagen mit Wasserblick, in Wohnungen mit historischer Bausubstanz oder in urbanen Ruheoasen. Hier finden Sie die drei teuersten Hamburger Wohnungsangebote auf der Plattform.

Top-Alsterblick in Hamburg-Harvestehude

Luxusvilla an der Alster. immowelt Luxusvilla an der Alster.

Wie wäre es mit einer Wohnung in dieser Luxus-Villa in Harvestehude? Für schlappe 12,5 Millionen Euro kann man hier residieren und einen ungestörten Blick auf die Alster genießen. Die Wohnung erstreckt sich über zwei Ebenen und hat 470 Quadratmeter Wohnfläche. Hinzu kommt ein separates Apartment im Souterrain – wer Geld hat, möchte schließlich auch seinen Gästen etwas bieten.

Sowohl die exklusive Einrichtung der Immobilie als auch die beiden Tiefgaragenstellplätze sind im Preis enthalten. Und die Einrichtung hat es in sich: Fischgrätparkett und Designerlampen. Wer auf Pomp steht und es sich leisten kann, könnte an dieser Immobilie Gefallen finden.

Luxus-Dachterrasse am Alsterlauf

Luxuswohnung am Alsterlauf in Hamburg-Eppendorf. immowelt Luxuswohnung am Alsterlauf in Hamburg-Eppendorf.

Im gediegenen Eppendorf lässt es sich auch gut leben: Direkt am Alsterlauf befindet sich ein 423 Quadratmeter großes Penthouse. Das Highlight der Wohnung: die Dachterrasse mit Glasdach und Blick über Winterhude.

Die Ausstattung der Wohnung ist nicht weniger dekadent: Wer hätte nicht gerne eine private Dampfsauna, in der man sich an verregneten Tagen aufwärmen kann?

Diese traumhafte Dachterrasse gibt es in Hamburg-Eppendorf. immowelt Diese traumhafte Dachterrasse gibt es in Hamburg-Eppendorf.

Außerdem verfügt die Wohnung über zwei Küchen: eine Designerküche zum Angeben und eine separate, sogenannte „Wirtschaftsküche“ mit Speiseaufzug. Für den privaten Fuhrpark stehen drei Tiefgaragen-Stellplätze zur Verfügung. Und es gibt einen Aufzug, der die zukünftigen Bewohner direkt in die Wohnung befördert.

Jil Sanders früheres Penthouse ist zu haben

In Pöseldorf an der Alster wohnte und arbeitete die Mode-Legende Jil Sander. Nun steht ihr früheres Penthouse „Palais Jil“ zum Verkauf. Für 7,5 Millionen Euro kann man leben wie die Designerin: Auf 580 Quadratmetern und über zwei Ebenen erstreckt sich die Luxus-Wohnung.

Die Dachterrasse der Residenz ist unfassbare 200 Quadratmeter groß. Die Wohnung selbst ist in einen Wohn- und einen Arbeitsbereich eingeteilt und mit einer extravaganten Inneneinrichtung ausgestattet. Diese bekommt man für den Preis mit dazu. (mp)