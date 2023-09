Mindestens 16 Mal soll er mit einem Beil auf seine Oma eingeschlagen haben. Die 100-Jährige habe noch versucht, sich zu verteidigen – doch sie hatte keine Chance. War der Enkel (37) mit der Pflege der alten Frau überfordert? Das jedenfalls glaubt die Staatsanwaltschaft. Im Prozess kommen schreckliche Details der Tat zur Sprache – und der verzweifelte Todeskampf der alten Dame.

Artur B. (37) will sich schützen. Er hat seine Kapuze tief in die Stirn gezogen, trägt Sonnenbrille und eine Corona-Maske. Zusätzlich hält er sich eine Mappe vors Gesicht.

Seit Donnerstag muss er sich wegen Totschlags vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Er soll seine Großmutter mit einem Beil attackiert und danach selbst den Notruf gewählt haben.

Hamburg: Enkel soll Oma mit Beil getötet haben

Er solle seine Vermummung nun ablegen, fordert die Richterin, nachdem alle Zuschauer des Prozesses Platz genommen haben. Artur B. folgt der Anweisung. Zum Vorschein kommt ein breitschultriger Mann mit Glatze, weißem Shirt und Trainingsjacke.

Dann verliest die Staatsanwältin die Anklage: Der Angriff soll sich am 6. März 2023 in der Wohnung der 100-Jährigen in Stellingen ereignet haben. Der Angeklagte sei mit einem Beil auf seine Oma losgegangen, mindestens 16 Mal habe er auf ihren Kopf- und Halsbereich eingeschlagen.

100-Jährige kämpfte um ihr Leben

Die 100-Jährige habe noch versucht, sich zu verteidigen. Ein ungleicher Kampf: Sie war bereits dement, pflegebedürftig und saß im Rollstuhl. Als ihr Enkel sie angriff, habe sie einen Akku-Staubsauger gepackt und versucht, sich damit zu verteidigen, sagt die Staatsanwältin. Doch lange konnte sie den Angreifer nicht aufhalten, der Staubsauger fiel zu Boden, das Beil traf sie im Nacken. Letztendlich sei ihr Halsmark durchtrennt worden, sagt die Staatsanwältin, es kam zur Atemlähmung. Die 100-Jährige starb.

Artur B. hört still zu. Er will sich erst beim nächsten Prozesstermin zu den Vorwürfen äußern. Seine Verteidigerin möchte, dass die Öffentlichkeit hierfür ausgeschlossen wird. „Weil er über seinen psychischen Zustand sprechen wird“, sagt sie. Laut der Staatsanwältin habe Artur B. die Tat begangen, weil er mit der Pflege seiner Oma überfordert war.

Im Frühjahr 2023 lebte die 100-Jährige noch in ihrer eigenen Wohnung. Früher war ein Pflegedienst ganztägig zuständig. Doch auf Wunsch des erwerbslosen Enkels, der früher in einem Chemiebetrieb arbeitete, kam der Pflegedienst inzwischen nur noch vormittags. Der Enkel übernahm ab mittags. Der Mann habe so einen Teil des Pflegegeldes bekommen, berichtet ein Gerichtssprecher. Er sei zudem von der Großmutter finanziell unterstützt worden.

Am Montag wird der Prozess fortgesetzt.