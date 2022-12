Sichern Sie sich heute eine hochwertige MOPO-College-Jacke

Fünf Gewinner können sich auf eine Retro-Jacke im Wert von 150 Euro freuen

Das Verbreiten von News ist genauso in unserer DNA angelegt wie der Spaß daran, verrückte Sachen anzuziehen. Und die MOPO-College-Jacke gehört sicherlich nicht nur zu den verrücktesten Dingen, die bei uns im Haus entstanden sind, sondern auch zu den kleidsamsten. Es lohnt sich also mitzumachen und eines dieser Schmuckstücke abzugreifen. Dazu gibt es auch heute wieder die zusätzliche Chance auf eine Reise von MSC Cruises. Wenn Sie unsere Zusatzfrage richtig beantworten, können Sie mit etwas Glück auf eine Kreuzfahrt an Bord der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg zu den Metropolen Europas gehen – natürlich ganz stilvoll in einer Balkonkabine.

Erinnern Sie sich noch an die 1990er-Jahre? Fast alle hatten etwas von einem Football-, Baseball- oder Basketballteam am Leib, unter anderem eben auch College-Jacken. Es ist kein Geheimnis, dass die Styles der 90er zurück sind. Da passt es gut, dass auch die MOPO eine College-Jacke im Retro-Stil produziert hat. Und da sind die kleinen Details besonders wichtig, also schauen Sie sich diese Jacke genauer an.

Das Innenfutter ist eine Auswahl unserer Top-Titelseiten und damit eine Hamburg-Dokumentation der letzten drei Jahre. Die Übergangs-Jacke ist ideal für Frühjahr und Herbst und ein echter Hingucker, nicht zuletzt durch das große MOPO-Logo auf dem Rücken. Funfact: Die Farbe leuchtet schon von weitem und hebt Sie aus der Masse heraus.

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage und sichern Sie sich eine dieser Jacken im Wert von je 150 Euro.

Gewinnspielfrage: Für welche Jahreszeiten ist die MOPO-Jacke ideal?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 09.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

