Wer im Sommer Durst hat und einfach nur Wasser trinken möchte, statt sich ein Getränk zu kaufen, der kann einen der 54 öffentlichen Wasserspender in der Stadt nutzen. Zehn davon betreibt Hamburg Wasser und die kommen nun zum Teil in einem ganz besonderen, extra für Hamburg entwickelten Design daher. Der Grund ist allerdings eher traurig.

Eigentlich sollten die Trinkwassersäulen von Hamburg Wasser längst alle wieder laufen. Aber im Zentrum rund um die Alster, am Stadtpark und den Landungsbrücken müssen sich Menschen in Hamburg noch einige Wochen gedulden. Die blauen Trinkwassersäulen sind durch Vandalismus so ramponiert, dass sie durch neue Trinkbrunnen-Modelle ausgetauscht werden müssen.

Es gibt 54 Trinkwasserbrunnen in Hamburg